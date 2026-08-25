Российская компания VK намерена взыскать с Apple миллионы долларов

Российская технологическая компания VK начала масштабную судебную тяжбу против американского технологического гиганта Apple. В связи с блокировкой своих приложений в магазине App Store россияне обратились в суд в Москве, требуя выплаты огромных ежедневных штрафов за каждый день ограничения доступа.

Российский холдинг также требует немедленно вернуть его сервисы на американскую цифровую платформу. Свои финансовые претензии представители компании оценили в 58 миллионов рублей, что составляет примерно 696 тысяч долларов, за каждые сутки промедления, пишет TechRadar.

Почему Apple заблокировала российские сервисы

Американская корпорация удалила популярные российские приложения, среди которых оказались социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", облачные хранилища и электронная почта. Представители Apple объяснили свои действия выполнением санкций, введенных Европейским союзом против VK и ее дочерней компании Communication Platform LLC.

Европейские чиновники обвинили разработчиков в содействии цензуре, слежке за пользователями и идентификации критиков режима внутри России. Вскоре после этого компания Google предприняла аналогичные шаги в своем магазине приложений Google Play.

Детали финансового шантажа и судебные иски

В иске, который представители VK подали 19 августа 2026 года в Арбитражный суд Москвы, фигурируют три юридических лица американского бренда. Российская сторона рассчитывает, что штрафные санкции начнут начисляться уже через 6 дней после вынесения окончательного судебного решения.

Холдинг разделил общую сумму претензий между несколькими сервисами:

Компания VK требует наибольшую ежедневную компенсацию за блокировку сети "ВКонтакте" в размере 50 миллионов рублей, что равно примерно 600 тысячам долларов.

Еще 5 миллионов рублей, то есть почти 60 тысяч долларов в сутки, истцы хотят получить за ограничение доступа к музыкальному сервису.

Блокировку "Одноклассников" они оценили в 3 миллиона рублей, что составляет почти 36 тысяч долларов ежедневно.

Ситуация тогда вызвала резкое недовольство в российском правительстве. Официальные представители власти попытались публично оказать давление на американскую корпорацию, требуя объяснений и ставя под сомнение надежность компании как поставщика услуг.

Несмотря на попытки российских властей и бизнеса использовать местные суды для борьбы с иностранными брендами, реальная возможность заставить Apple платить остается под большим вопросом из-за значительного сокращения ее присутствия в стране.