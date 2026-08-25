Російський холдинг також вимагає негайно повернути його сервіси на американську цифрову платформу. Свої фінансові претензії представники компанії оцінили у 58 мільйонів рублів, що становить приблизно 696 тисяч доларів, за кожну добу зволікання, пише TechRadar.

Чому Apple заблокувала російські сервіси

Американська корпорація видалила популярні російські додатки, серед яких опинилися соціальні мережі "ВКонтактє" та "Однокласники", хмарні сховища та електронна пошта. Представники Apple пояснили свої дії виконанням санкцій, які запровадив Європейський Союз проти VK та її дочірньої компанії Communication Platform LLC.

Європейські посадовці звинуватили розробників у сприянні цензурі, стеженні за користувачами та ідентифікації критиків режиму всередині Росії. Невдовзі після цього компанія Google зробила аналогічні кроки у своєму магазині додатків Google Play.

Деталі фінансового шантажу та судові позови

У позові, який представники VK подали 19 серпня 2026 року до Арбітражного суду Москви, фігурують три юридичні особи американського бренду. Російська сторона розраховує, що штрафні санкції почнуть нараховувати вже через 6 днів після ухвалення остаточного судового рішення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Холдинг розділив загальну суму претензій між кількома сервісами:

Компанія VK вимагає найбільшу щоденну компенсацію за блокування мережі "ВКонтактє" у розмірі 50 мільйонів рублів, що дорівнює приблизно 600 тисячам доларів.

Ще 5 мільйонів рублів, тобто майже 60 тисяч доларів на добу, позивачі хочуть отримати за обмеження доступу до музичного сервісу.

Блокування "Однокласників" вони оцінили у 3 мільйони рублів, що становить майже 36 тисяч доларів щоденно.

Ситуація тоді викликала різке невдоволення у російському уряді. Офіційні представники влади спробували публічно тиснути на американську корпорацію, вимагаючи пояснень і ставлячи під сумнів надійність компанії як постачальника послуг.

Попри намагання російської влади та бізнесу використовувати місцеві суди для боротьби з іноземними брендами, реальна можливість змусити Apple платити залишається під великим питанням через значне скорочення її присутності в країні.