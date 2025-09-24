Платформа YouTube объявила о значительных изменениях в своей политике модерации. Компания планирует предоставить возможность восстановить свои каналы авторам, которых ранее заблокировали за нарушение правил дезинформации. Это решение знаменует новый этап в подходах к свободе слова, какой ее видит новая администрация Дональда Трампа.

Как и почему YouTube меняет свою политику?

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Alphabet, решил пересмотреть свои подходы к модерации контента и предоставить второй шанс авторам, чьи каналы были навсегда заблокированы. Эта инициатива касается тех, кто нарушил правила платформы относительно распространения ложной информации о пандемии COVID-19 и честности выборов в США. Теперь эти авторы смогут подать заявку на восстановление своих аккаунтов и спокойно врать дальше в новой Америке эпохи Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Решение было обнародовано в официальном письме Alphabet в Судебный комитет Палаты представителей США. В документе компания отметила, что на нее оказывалось давление со стороны администрации президента Джо Байдена с требованием удалять контент, связанный с COVID-19, даже если он не нарушал установленных правил платформы. Alphabet назвала такие действия правительства "неприемлемыми и неправильными".

Изменение политики является частью нового подхода YouTube к свободе выражения мнений. В письме отмечается, что компания "ценит консервативные голоса на своей платформе и признает их важную роль в общественном дискурсе". Это решение стало победой для консервативных политических сил, которые долгое время обвиняли технологические компании в предвзятости и цензуре под предлогом борьбы с дезинформацией.

Как пишет Tech Xplore, среди известных личностей, которые были заблокированы на YouTube и теперь могут получить шанс на возвращение, упоминаются консервативные комментаторы Дэн Бонгино, Стив Бэннон и Себастьян Горка. Вполне возможно, что вернется и ультраправый конспиролог Алекс Джонс, хотя пока непонятно, распространяется ли новое правило на него.

Какой была политика YouTube при Байдене?

Строгие правила по медицинской дезинформации были введены YouTube в марте 2020 года на фоне пандемии, когда многочисленные конспирологи распространяли ложь о вреде вакцин, чипирования, всемирном заговоре для уничтожения людей и прочее.

для уничтожения людей и прочее. Позже, после беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года, платформа усилила меры против контента, ставившего под сомнение результаты выборов.

Однако после уже к концу 2024 года, а особенно победы Трампа на выборах, YouTube постепенно отказался от большинства этих ограничений, что и создало основу для нынешней амнистии.

Вместе с изменением политики YouTube также отказывается от услуг сторонних фактчекеров для маркировки контента. Вместо этого платформа планирует внедрить систему заметок от сообщества, которая позволит пользователям самостоятельно добавлять контекст к видео.

Этот шаг отражает более широкую тенденцию в технологической индустрии, где крупные компании пересматривают свои стратегии борьбы с дезинформацией, отдавая предпочтение моделям с привлечением сообщества. Похожий подход к модерации ранее ввел Илон Маск в своей социальной сети X, а также Марк Цукерберг в Facebook (пока только для США).

Детали процедуры восстановления каналов пока не разглашаются, но известно, что сначала YouTube планирует запустить пилотную программу для ограниченного количества авторов.