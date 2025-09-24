Платформа YouTube оголосила про значні зміни у своїй політиці модерації. Компанія планує надати можливість відновити свої канали авторам, яких раніше заблокували за порушення правил щодо дезінформації. Це рішення знаменує новий етап у підходах до свободи слова, якою її бачить нова адміністрація Дональда Трампа.

Як і чому YouTube змінює свою політику?

Відеохостинг YouTube, що належить компанії Alphabet, вирішив переглянути свої підходи до модерації контенту та надати другий шанс авторам, чиї канали були назавжди заблоковані. Ця ініціатива стосується тих, хто порушив правила платформи щодо поширення неправдивої інформації про пандемію COVID-19 та чесність виборів у США. Тепер ці автори зможуть подати заявку на відновлення своїх акаунтів і спокійно брехати далі в новій Америці епохи Трампа, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

Дивіться також YouTube посилює контроль: сімейні підписки Premium блокуватимуть, якщо користувачі живуть окремо

Рішення було оприлюднене в офіційному листі Alphabet до Судового комітету Палати представників США. У документі компанія зазначила, що на неї чинився тиск з боку адміністрації президента Джо Байдена з вимогою видаляти контент, пов'язаний з COVID-19, навіть якщо він не порушував встановлених правил платформи. Alphabet назвала такі дії уряду "неприйнятними й неправильними".

Зміна політики є частиною нового підходу YouTube до свободи вираження поглядів. У листі наголошується, що компанія "цінує консервативні голоси на своїй платформі та визнає їхню важливу роль у громадському дискурсі". Це рішення стало перемогою для консервативних політичних сил, які тривалий час звинувачували технологічні компанії в упередженості та цензурі під приводом боротьби з дезінформацією.

Як пише Tech Xplore, серед відомих особистостей, які були заблоковані на YouTube і тепер можуть отримати шанс на повернення, згадуються консервативні коментатори Ден Бонгіно, Стів Беннон та Себастьян Горка. Цілком можливо, що повернеться й ультраправий конспіролог Алекс Джонс, хоча поки незрозуміло, чи поширюється нове правило на нього.

Якою була політика YouTube при Байдені?

Суворі правила щодо медичної дезінформації були запроваджені YouTube у березні 2020 року на тлі пандемії, коли численні конспірологи поширювали брехню про шкоду вакцин, чипування, всесвітню змову задля знищення людей та інше.

задля знищення людей та інше. Пізніше, після заворушень біля Капітолія 6 січня 2021 року, платформа посилила заходи проти контенту, що ставив під сумнів результати виборів.

Однак після уже до кінця 2024 року, а особливо перемоги Трампа на виборах, YouTube поступово відмовився від більшості цих обмежень, що й створило підґрунтя для нинішньої амністії.

Разом зі зміною політики YouTube також відмовляється від послуг сторонніх фактчекерів для маркування контенту. Замість цього платформа планує впровадити систему нотаток від спільноти, яка дозволить користувачам самостійно додавати контекст до відео.

Цей крок відображає ширшу тенденцію в технологічній індустрії, де великі компанії переглядають свої стратегії боротьби з дезінформацією, надаючи перевагу моделям із залученням спільноти. Схожий підхід до модерації раніше запровадив Ілон Маск у своїй соціальній мережі X, а також Марк Цукерберг у Facebook (наразі лише для США).

Деталі процедури відновлення каналів поки не розголошуються, але відомо, що спочатку YouTube планує запустити пілотну програму для обмеженої кількості авторів.