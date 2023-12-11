Щоб зрозуміти, хто такий Алекс Джонс, уявіть собі суміш Ілона Маска й Такера Карлсона. Уявили? А тепер помножте на десять, бо цей персонаж є фанатом творця "русского міра" Алєксандра Дугіна й з'являвся в ефірі пропагандистського телеканалу "Царьґрад".

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Хто такий Алекс Джонс

У 2018 році Twitter, як і ряд інших соцмережа та сервісів, заблокував сторінку Джонса та його шоу InfoWars за поширення дезінформації та переслідування людей. Цей проєкт починався як звичайний вебсайт, відкритий ще у далекому 1999 році, а пізніше розрісся до відеоблогу на YouTube, популярного серед любителів теорій змов та республіканців. InfoWars спеціалізується на фейкових новинах та конспірологічних теоріях, яких за всі ці роки там з'явилося чимало. Його сайт був помічений у "передруковуванні" понад 1000 матеріалів російського пропагандистського ресурсу Russia Today. Крім того, там просувалися псевдонаукові репортажі на тему медицини (наприклад, про шкоду вакцинації), легенди про тіньові еліти, які прагнуть знищити 80% населення світу, та твердження про обман з боку уряду США щодо подій 11 вересня.

Але найбільш відомий і огидний випадок стався у 2012 році. Тоді в американській школі Сенді Хук відбулася масова стрілянина. Адам Ленза спочатку вбив удома свою матір, вчительку початкових класів, а потім на її машині поїхав до школи, де вона працювала. Увірвавшись до будівлі, він почав стріляти з пістолетів Glock та SIG Sauer. Його жертвами стали двадцять дітей (усі віком від 6 до 7 років) та семеро дорослих. Після прибуття поліції злочинець застрелився.

Але на цьому проблеми не скінчилися, адже Алекс Джонс оголосив своїм прихильникам, що стрілянина в Сенді Хук була містифікацією, родичі жертв є акторами, а самих жертв ніколи не існувало. Він не полишав цю історію довгий час. Дійшло до того, що особливо віддані прихильники Джонса, які вірили в нову теорію змови, почали переслідувати родичів убитих дітей і вчителів. Деякі з них вдавалися навіть до фізичного насилля. Сім'ї мусили багаторазово переїжджати, але їх все одно знаходили на новому місці.

У результаті в 2018 році низка провідних світових рекламодавців зажадали прибрати їхні оголошення з показу на YouTube-каналі InfoWars. Серед них: Nike, 20th Century Fox, Expedia, Мормонська церква, Alibaba та Національна стрілецька асоціація. Зрештою YouTube і Facebook заблокували акаунти Джонса, і він переніс подкаст на платформу Spotify. Згодом Джонс зареєстрував новий акаунт на YouTube. Але вже 6 серпня 2018 року Facebook, Apple, YouTube і Spotify видалили всі його сторінки. До них приєднався сервіс Vimeo.

Чи будете ви здивовані, якщо дізнаєтесь, що на захист Джонса виступав Дональд Трамп? Колишній президент США публікував у своєму твітері повідомлення на підтримку Джонса та InfoWars, а також критикував політику Facebook. І звісно ж, в мережі можна знайти багато фотографій Джонса в компанії його друга Такера Карлсона, чиї шоу недалеко пішли від історій InfoWars.

Працівники Алекса Джонса звинувачували свого вже колишнього роботодавця в сексуальних домаганнях, антисемітизмі та расизмі.

Але повернімося до стрілянини в Сенді Хук. Висвітлюючи торішній судовий процес проти Алекса Джонса, ЗМІ цитували свідчення жертв переслідувань. Вони розповіли, що все почалося незабаром після інциденту у 2012 році.

Еріка Лафферті, донька вбитої директорки школи, розповіла, що спочатку люди говорили їй, начебто це обман і що її мати ніколи не помирала. Але згодом їй додому почали надходити погрози зґвалтуванням.

Інші сім'ї описували тривалі погрози вбивством, особисті переслідування та образливі коментарі в соціальних мережах.

Деякі, як уже згадувалося, переїхали, щоб уникнути насильства. Серед них і Еріка Лафферті, яка змінювала місце проживання п'ять разів і навіть перестала ходити в продуктові магазини та інші громадські місця.

Одна з сімей заснувала фонд на честь своєї дочки Авіель, вбитої у віці шести років. Незабаром електронні адреси фонду були завалені повідомленнями про те, що Авіель ніколи не існувало, а її батьки – Хенсел і Джеремі Річмани – це актори, які збирають гроші завдяки піару на фальшивій стрілянині. У 2019 році батько дівчинки вчинив самогубство, а послідовники Алекса Джонса прийшли на його могилу "шукати докази його смерті". У 2022 році переслідування все ще тривали й, імовірно, не припинилися й досі. Розблокування Джонса в X може розбурхати їх з новою силою, завдаючи нового болю матері Авіель.

Батько ще одного вбитого хлопчика, 6-річного Бена Вілера, розповів про два випадки, коли люди приходили до нього додому, вимагаючи показати Бена, наполягаючи на тому, що дитина насправді жива. Вони називали чоловіка "кризовим актором", називаючи при цьому головним доказом той факт, що ще в студентські роки він зняв любительський фільм для свого навчання.

Алекс Джонс наполягав на тому, що він не винен, але в якийсь момент заявив, що "тепер розуміє, що було безвідповідально заявляти, нібито стрілянина в Сенді Хук була обманом, і тепер він вірить, що це було на 100% реальним". Чи було це щире розкаяння, чи лише спроби уникнути покарання, ми навряд чи дізнаємося.

Джонсу присудили величезні штрафи. Лише одна сім'я відсудила 50 мільйонів доларів. Інша отримала лише 4 мільйони. Загальна ж сума компенсації жертвам стрілянини була визначена в розмірі 1,5 мільярда доларів (спочатку 965 мільйонів, а пізніше ще 473 мільйони доларів), тоді як Джонс на суді заявив, що будь-яка сума, що перевищить 2 мільйони, призведе до банкрутства його компанії Free Speech Systems (дивовижно, як уся трійця фантазерів – Джонс, Карлсон і Маск – умудряються всюди запхати "свободу слова" під виглядом права нести в маси пропаганду й дезінформацію). Зрештою, так і сталося: Free Speech Systems згодом оголосила про банкрутство.

Vox Populi, Vox Dei

У минулу суботу Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в X опитування, в якому цікавився, чи слід відновити Джонса на платформі. Близько 70% із майже 2 мільйонів респондентів проголосували за відновлення.

"Відновити Алекса Джонса на цій платформі? Vox Populi, Vox Dei" (що з латини означає "Голос народу – це голос Бога").

Вже у неділю Маск написав: "Люди висловилися, і так буде". Через кілька годин дописи Джонса знову з’явилися на платформі. А ввечері обоє взяли участь у спільному Просторі (голосові трансляції в X).

Навряд чи можна сьогодні вважати результати такого голосування справедливими, адже Маск зібрав довкола себе відповідну аудиторію, яка поділяє його інтереси і погляди. Тож відповідь на його питання була заздалегідь зрозумілою.

Деякі користувачі заявляли, що у випадку відновлення Джонса покинуть платформу.