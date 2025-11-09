На Солнце произошла мощная вспышка: какая опасность для Земли и когда ожидать новые магнитные бури

В воскресенье утром, 9 ноября, на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.79. Ее источником стала активная область AR 4274, которая сейчас направлена прямо на Землю, поэтому поток плазмы летит прямо на нашу планету.

Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, часть которой движется в сторону Земли, предупреждает 24 Канал со ссылкой на Центр Прогнозирования космической погоды NOAA. Это может вызвать геомагнитные бури в ближайшие дни.

Что означает вспышка Х-класса и каковы ее последствия?

Следует заметить, что событие произошло в той же активной зоне солнечных пятен AR 4274, которая уже проявляла себя с 3 на 4 ноября. Однако на этот раз ситуация значительно серьёзнее, поскольку группа пятен находится в геоэффективной позиции, то есть направлена непосредственно на нашу планету.



Солнечная вспышка угрожает Земле и, вероятно, спровоцирует магнитные бури / Фото NOAA

Солнечные вспышки классифицируют по пяти категориям: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Таким образом, вспышки класса X являются самыми сильными.

Событие класса X1.79 значительно превосходит по мощности недавнюю вспышку M5.01, зафиксированную 3 ноября, которая происходила из другого региона и была на краю солнечного диска.

Вспышки X-класса способны вызвать серьезные последствия. Рентгеновское излучение от них достигает Земли за 8 минут, что может привести к масштабным отключениям радиосвязи на освещенной Солнцем стороне планеты, объясняют в NASA. Это создает проблемы для авиации, мореплавания и работы GPS-навигации.

Эта вспышка также сопровождалась корональным выбросом массы (CME) – облаком плазмы, оторвавшейся от Солнца. Хотя сам выброс оценивают как не слишком мощный, а его плотная часть проходит мимо, часть потока все же летит в направлении Земли.

Когда ожидать новые магнитные бури?

Этому облаку плазмы нужно несколько дней, чтобы добраться до нашей планеты. Когда оно достигнет Земли, это может спровоцировать мощные геомагнитные бури, что потенциально угрожает работе спутников, систем связи и даже электросетей. Специалисты продолжают следить за прогнозами космической погоды.