Как именно звезды разрушают свои миры?

Ученые использовали телескоп NASA TESS для поиска экзопланет, наблюдая за незначительными провалами в свете звезд, когда планеты проходят на их фоне. Проанализировав почти полмиллиона планетных систем, исследователи из Университета Варвика выделили 15 тысяч потенциальных сигналов. С помощью компьютерного алгоритма они сузили выборку до 130 кандидатов в планеты, вращающиеся вокруг звезд, которые только начинают превращаться в красных гигантов. Среди них оказалось 33 ранее неизвестных объекта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление ученых.

Анализ показал, что планеты значительно реже встречаются на близких орбитах вокруг красных гигантов. Это является убедительным доказательством того, что звезды, сходя с главной последовательности, быстро заставляют планеты падать на них по спирали и разрушаться.

Эдвард Брайант из Университета Варвика отметил, что хотя такой эффект и предсказывали, ученые были удивлены эффективностью, с которой звезды поглощают свои ближайшие планеты.

Когда звезда становится Красным гигантом?

Превращение в красного гиганта происходит, когда в ядре звезды заканчивается водород для процесса ядерного синтеза, отмечает EBSCO. Ядро начинает сжиматься, а внешние слои, где еще продолжается горение водорода, расширяются, увеличивая размер звезды до 1000 раз.

Это несет гибель для ближайших планет. Например,, когда Солнце примерно через 5 миллиардов лет станет красным гигантом, оно поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, даже Землю.

Однако есть и другой механизм разрушения – приливное взаимодействие. Гравитация планеты действует на звезду, подобно тому, как Луна влияет на земные океаны. Когда звезда расширяется, это взаимодействие усиливается, замедляя движение планеты и заставляя ее орбиту сокращаться.

Планета движется по спирали внутрь, пока не не распадется на части или не упадет на звезду. Статистика подтверждает эту теорию: вероятность найти планету возле звезды, уже начавшей расширяться, составляет лишь 0,11%, что примерно на 3% ниже, чем у звезд главной последовательности.

Каким будет будущее Земли?

О судьбе Земли, исследователь из Университетского колледжа Лондона Винсент Ван Эйлен говорит, что наша планета в большей безопасности, чем газовые гиганты из исследования, которые расположены значительно ближе к своим звездам. Об этом говорится в его статье опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Однако ученые изучали лишь начальный этап этого процесса. Он считает, что сама Земля может пережить фазу красного гиганта Солнца, но жизнь на ней, скорее всего, исчезнет. В дальнейшем команда планирует собрать больше данных, чтобы понять, почему одни планеты становятся жертвами старых звезд, а другие – нет.