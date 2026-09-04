Рабочий день начинается не с кофе: выбираем идеальную клавиатуру

Мы привыкли думать, что продуктивность рабочего дня – это календари, приложения и умение говорить "нет" лишним встречам. Но есть одна вещь, которая влияет на ваш день буквально каждую минуту – и о которой почти никто не задумывается, пока она не начнет мешать. Это клавиатура.

Хорошая периферия – это тот случай, когда технология работает лучше всего тогда, когда вы ее вообще не замечаете. Она не должна отвлекать щелчками, не должна пугать разряженной батарейкой в самый напряженный момент дедлайна и не должна заставлять вас каждый раз искать нужное устройство среди проводов.

Но что должен быть инструмент, незаметно поддерживающий вас все 8 (а на самом деле больше) часов рабочего дня? Сегодня на примере двух устройств разберемся, на что вообще обращать внимание, выбирая клавиатуру для работы.

Некоторое время я пользовался механическими клавиатурами, и в моем сердце они занимают особое место. Особенно моя любимая Keychron K2, которая, однако, имеет огромный минус – питание и подключение через провод.

Именно поэтому это моя домашняя клавиатура, которая не покидает стол у компьютера. Но я очень не люблю стандартную клавиатуру ноутбука и постоянно ношу с собой беспроводную укороченную версию механической клавиатуры без цифрового блока и дополнительных функциональных клавиш. Она топовая, но я люблю максимальную функциональность – именно поэтому к выбору офисной клавиатуры я подошел с особым вниманием.

Выбрать хорошую рабочую клавиатуру – задача не из простых / Фото 24 Канала

Автономность – это мое спокойствие (и ваше)

Самый большой враг рабочего процесса (в моем субъективном случае) – не сложная задача, а мелочь, которая его прерывает. Разряженное устройство посреди дня способно не только испортить мне настроение, но и поставить под угрозу дедлайн. Поэтому первое, на что я обращаю внимание и что рекомендую вам, – это не бренд или дизайн, а автономность.

Вместе с тем я люблю простоту в дизайне и практичность – поэтому я решил протестировать два интересных устройства от Logitech. Ведь компания подошла к вопросу автономности с двух противоположных, но интересных сторон.

Signature Slim K950 – делает ставку на проверенную временем простую схему: две батарейки AAA и заявленный ресурс до 36 месяцев работы. Это тот случай, когда вы просто забываете о вопросе питания на годы вперед – а когда индикатор наконец намекнет на замену, вам понадобится лишь пара батареек из ближайшего супермаркета.

– делает ставку на проверенную временем простую схему: две батарейки AAA и заявленный ресурс до 36 месяцев работы. Это тот случай, когда вы просто забываете о вопросе питания на годы вперед – а когда индикатор наконец намекнет на замену, вам понадобится лишь пара батареек из ближайшего супермаркета. Signature Slim Solar+ K980, в свою очередь, предлагает несколько более амбициозную философию – питание от любого света вокруг вас, солнечного или искусственного, благодаря технологии Logi LightCharge. USB-порта для зарядки в ней нет вообще – сама идея зарядки здесь исключена из уравнения.

С последним устройством, кстати, мне уже довелось поработать, и его подробный обзор можно посмотреть по этой ссылке.

Клавиатура Logitech Signature Slim Solar+ K980 / Фото 24 Канал

В полной темноте клавиатура способна проработать до четырех месяцев, а при нормальном освещении офиса или дома – практически бесконечно. Наша редакция тестировала K980 в течение двух недель в реальных условиях, и даже когда фирменное приложение сигнализировало о "недостаточном освещении", уровень заряда за это время так и не опустился ниже 95%.

Совет здесь прост: если вы из тех, кто предпочитает вообще не думать о техническом обслуживании гаджетов, – присмотритесь к решениям со сменными батарейками, это предсказуемо и просто. Если же вас вдохновляет сама идея избавиться от любой зависимости от розетки или USB-кабеля – солнечные технологии способны дать именно такое ощущение свободы, хотя и не без компромиссов.

Одно устройство для всех гаджетов

Как вы, наверное, уже заметили, я люблю иметь отдельную клавиатуру для каждого устройства (на самом деле у меня разные требования к работе и к играм). Но в то же время я также люблю взять одну клавиатуру, подойти к телевизору или компьютеру жены и одним нажатием кнопки подключиться и сразу же приступить к работе.

Так далеко не каждая обычная клавиатура способна на такое. В большинстве случаев на подключение через Bluetooth уходит как минимум несколько минут.

В случае с вышеупомянутыми устройствами обе клавиатуры обладают такой замечательной фишкой, как функция Easy-Switch. Она обеспечивает подключение сразу к трем устройствам и переключение между ними одним нажатием специальной клавиши.

Поверьте, это буквально тот случай "техно-магии", когда граница между подключениями к разным устройствам стирается мгновенно.

Если вы используете несколько устройств – рабочий компьютер на Windows, личный Mac, телефон на Android или iOS – обратите внимание именно на эту характеристику при выборе периферии. Она экономит не столько время, сколько нервы.

Тишина и комфорт при печати

Вы можете не замечать звук собственного набора текста, но его точно слышат коллеги в открытом офисе или домочадцы за стеной.

Я люблю громкие "щелкающие" клавиатуры, люблю и несколько приглушенную механику на коричневых переключателях. Но "стук" моего рабочего устройства должен быть едва слышным.

K950 со своей мембранной механикой – одна из самых тихих клавиатур в своем сегменте, что делает ее отличным выбором.

K980, в свою очередь, использует ножничный механизм с коротким ходом, тактильно похожий на клавиатуру ноутбука – тоже тихий, хотя и несколько менее "мягкий" на ощупь при наборе текста.

Если вы набираете много текста в течение дня: не пренебрегайте тестированием клавиатуры вживую, если есть такая возможность. Разница между "просто тихо" и "приятно печатать" ощущается только руками, а не по описанию характеристик.

Клавиатура Logitech Signature Slim K950 / Фото 24 Канал

Кастомизация важна

Идеальная периферия для работы – это не максимальное количество функций, а правильные функции.

Обе клавиатуры настраиваются через фирменную утилиту Logi Options+, где можно переназначить функциональные клавиши, создать отдельные профили для разных приложений или воспользоваться Smart Actions – сценариями типа "одним нажатием открыть почту и Claude", что фактически запускает ваш рабочий режим одним касанием.

В K980 эта философия развита еще сильнее: здесь появились отдельные клавиши для вызова ИИ-ассистента, диктовки, а также кнопки для видеозвонков – микрофон, камера, демонстрация экрана – прямо на клавиатуре. Это уже не просто инструмент для набора текста, а небольшой пульт управления вашим рабочим днем.

Не забывайте о здоровье

О чем мы часто забываем, выбирая периферию: клавиатура влияет не только на скорость набора текста, но и на то, как чувствуют себя ваши запястья и плечи в конце дня.

Именно на это обращает внимание глобальная инициатива Logi Work Days, которая напоминает, насколько правильно подобранная периферия может влиять на здоровье суставов и снижать нагрузку при длительной работе за компьютером.

Здесь кроется типичная ловушка домашнего или офисного рабочего места. Чтобы меньше сутулиться, экран ноутбука рекомендуют поднимать примерно до уровня глаз. Это действительно помогает улучшить осанку, но в то же время вместе с экраном поднимается и встроенная клавиатура. В результате руки оказываются в неестественном приподнятом положении, а плечи получают дополнительную нагрузку, даже если вы этого не замечаете.

Решение этой проблемы не требует полной перестройки рабочего места. Как отмечает Агнес Лисовская-Массон, научный руководитель Logitech Ergo Lab, раздельное расположение экрана, клавиатуры и мыши позволяет настроить каждое устройство индивидуально и сохранить естественное положение тела во время работы.

То есть достаточно установить ноутбук или монитор на подставку, а рядом разместить отдельную тонкую клавиатуру – такую как K950 или K980. В таком случае руки будут оставаться в расслабленном и естественном положении во время набора текста, вместо того чтобы постоянно тянуться вверх к клавиатуре приподнятого ноутбука.

Мой рабочий сет-ап в домашнем офисе / Фото 24 Канал

Что следует учитывать при выборе клавиатуры для работы

Если свести все к краткому чек-листу, что стоит обратить внимание при выборе периферии для работы, то вот он:

Автономность без компромиссов. Готовы ли вы раз в несколько лет менять батарейки или хотите вообще забыть о вопросе заряда?

Готовы ли вы раз в несколько лет менять батарейки или хотите вообще забыть о вопросе заряда? Быстрое переключение между устройствами. Сколько экранов на самом деле присутствует в вашем рабочем дне?

Сколько экранов на самом деле присутствует в вашем рабочем дне? Тишина и комфорт набора текста. Сколько времени вы физически проводите за клавиатурой каждый день?

Сколько времени вы физически проводите за клавиатурой каждый день? Умная настройка. Есть ли у вас повторяющиеся рутинные действия, которые стоит свести к одной кнопке?

И K950, и K980 отвечают на эти вопросы по-своему – первая делает ставку на проверенную простоту, вторая – смелый технологический эксперимент, за который приходится платить и ценой (около 5000 гривен против примерно 4000 гривен у K950), и определенными компромиссами в материалах корпусов.

Но сама логика выбора не изменится, какую бы модель или бренд вы ни рассматривали: хорошая периферия для работы – это та, которую вы перестаете замечать, потому что она просто делает свое дело. А это, в конце концов, и есть настоящая цель любого рабочего дня – меньше борьбы с инструментами, больше пространства для самой работы.

Мне лично больше понравилась именно Logitech Signature Slim K950 по одной простой причине – у нее есть отдельная клавиша переключения языка. Во время работы это оказалось очень удобной функцией. Хотя признаю, что возможность вообще не заряжать клавиатуру, как это позволяет делать Slim Solar+ K980, все же выглядит крайне заманчиво.