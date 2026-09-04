Хороша периферія – це той випадок технології, яка працює найкраще тоді, коли ви її взагалі не помічаєте. Вона не повинна відволікати клацанням, не повинна лякати розрядженою батарейкою в найгарячіший момент дедлайну і не повинна змушувати вас щоразу шукати потрібний пристрій серед проводів.

Але яким має бути інструмент, що непомітно підтримує вас усі 8 (а насправді більше) годин робочого дня? Сьогодні на прикладі двох девайсів розберемося, на що узагалі дивитися, обираючи клавіатуру для роботи.

Певний час я користувався механічними клавіатурами, і в моєму серці вони посідають особливе місце. Особливо моя улюблена Keychron K2, яка, однак, має величезний мінус – живлення й підключення через провід.

Саме тому це моя домашня клавіатура, яка не покидає стіл біля комп'ютера. Але я дуже не люблю стандартну клавіатуру лептопа і постійно ношу із собою бездротову вкорочену версію механіки без цифрового блока й додаткових функціональних клавіш. Вона топ, але я люблю максимальну функціональність – саме тому до вибору офісної клавіатури я підійшов з особливою увагою.

Обрати хорошу робочу клавіатуру завдання не просте / Фото 24 Каналу

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Автономність – це мій спокій (і ваш)

Найбільший ворог робочого процесу (у моєму суб'єктивному випадку) – не складне завдання, а дрібниця, яка його перериває. Розряджений пристрій посеред дня здатен зіпсувати мені не лише настрій, а поставити під загрозу дедлайн. Тому перше, на що я звертаю увагу і вам рекомендую – це не бренд чи дизайн, а автономність.

Разом з тим я люблю простоту в дизайні та утилітарність – тому я вирішив протестувати два цікавих девайси від Logitech. Адже компанія підійшла до питання автономності з двох протилежних, але цікавих боків.

Signature Slim K950 – робить ставку на перевірену часом просту схему: дві батарейки AAA і заявлений ресурс до 36 місяців роботи. Це той випадок, коли ви просто забуваєте про питання живлення на роки наперед – а коли індикатор врешті натякне на заміну, вам знадобиться лише пара батарейок із найближчого супермаркету.

– робить ставку на перевірену часом просту схему: дві батарейки AAA і заявлений ресурс до 36 місяців роботи. Це той випадок, коли ви просто забуваєте про питання живлення на роки наперед – а коли індикатор врешті натякне на заміну, вам знадобиться лише пара батарейок із найближчого супермаркету. Signature Slim Solar+ K980 – ж пропонує дещо більш амбітну філософію – живлення від будь-якого світла навколо вас, сонячного чи штучного, завдяки технології Logi LightCharge. USB-порту для заряджання в неї немає взагалі – сама ідея заряджання тут прибрана з рівняння.

З останнім девайсом, до речі, мені вже випадала нагода попрацювати і його детальний огляд можна переглянути за цим посиланням.

Клавіатура Logitech Signature Slim Solar+ K980 / Фото 24 Канал

У повній темряві клавіатура здатна протриматися до чотирьох місяців, а за нормального освітлення офісу чи дому – практично нескінченно. Наша редакція тестувала K980 два тижні наживо, і навіть коли фірмовий застосунок скаржився на "недостатнє освітлення", рівень заряду за цей час так і не опустився нижче 95%.

Порада тут проста: якщо ви людина, яка воліє взагалі не думати про технічне обслуговування гаджетів – придивіться до рішень зі змінними батарейками, це передбачувано і просто. Якщо ж вас драйвить сама ідея позбутися будь-якої залежності від розетки чи USB-кабелю – сонячні технології здатні дати саме таке відчуття свободи, хоча й не без компромісів.

Один пристрій для усіх девайсів

Як ви вже, мабуть, помітили, я люблю мати окрему клавіатуру для кожного пристрою (насправді для різної роботи й для ігор в мене також окремі вимоги). Але разом з тим, я також люблю взяти одну клавіатуру і прийти до телевізора чи комп'ютера дружини і натисканням лише однієї кнопки підключитися й одразу працювати.

На таке здатна далеко не кожна пересічна клавіатура. В більшості сценаріїв це, як мінімум, кілька хвилин на підключення через Bluetooth.

У випадку з девайсами вище – обидві клавіатури мають таку чудову фішку, як функція Easy-Switch. Вона забезпечує підключення одразу до трьох пристроїв і перемикання між ними одним натисканням спеціальної клавіші.

Повірте, це буквально той випадок "техно-магії", коли межа між підключеннями до різних пристроїв стирається моментально.

Якщо ви поєднуєте кілька пристроїв – робочий комп'ютер на Windows, особистий Mac, телефон на Android чи iOS – зверніть увагу саме на цю характеристику під час вибору периферії. Вона економить не так час, як нерви.

Тиша та комфорт друку

Ви можете не помічати звук власного друку, але його точно чують колеги в опенспейсі чи домашні за стіною.

Я люблю гучні "клацальні" клавіатури, люблю й дещо приглушену механіку на коричневих свічах. Але "тапання" мого робочого девайса має бути ледь чутним.

K950 зі своєю мембранною механікою – одна з тихіших клавіатур у своєму сегменті, що робить її чудовим вибором.

K980, своєю чергою, використовує ножичний механізм із коротким ходом, схожий тактильно на клавіатуру ноутбука – теж тихий, хоча дещо менш "м'який" за відчуттями під час набору.

Якщо ви набираєте багато тексту протягом дня: не нехтуйте тестуванням клавіатури наживо, якщо є така можливість. Різниця між "просто тихо" і "приємно друкувати" відчувається лише руками, а не з опису характеристик.

Клавіатура Logitech Signature Slim K950 / Фото 24 Канал

Кастомізація важлива

Ідеальна периферія для роботи – це не про максимум функцій, а про правильні функції.

Обидві клавіатури налаштовуються через фірмову утиліту Logi Options+, де можна перепризначити функціональні клавіші, створити окремі профілі під різні застосунки або скористатися Smart Actions – сценаріями на кшталт "одним натисканням відкрити пошту й Claude", що фактично запускають ваш робочий режим одним дотиком.

У K980 ця філософія розвинена ще сильніше: тут з'явилися окремі клавіші для виклику ШІ-асистента, диктування, а також кнопки для відеодзвінків – мікрофон, камера, демонстрація екрана – прямо на клавіатурі. Це вже не просто інструмент для друку, а невеликий пульт керування вашим робочим днем.

Не забувайте про здоровʼя

Про що ми часто забуваємо, обираючи периферію: клавіатура впливає не лише на швидкість друку, а й на те, як почуваються ваші зап'ястя та плечі наприкінці дня.

Саме на це звертає увагу глобальна ініціатива Logi Work Days, яка нагадує, наскільки правильно підібрана периферія може впливати на здоров'я суглобів і зменшувати навантаження під час тривалої роботи за комп'ютером.

Тут криється типова пастка домашнього чи офісного робочого місця. Щоб менше сутулитися, екран ноутбука рекомендують піднімати приблизно до рівня очей. Це справді допомагає покращити поставу, але водночас разом з екраном підіймається і вбудована клавіатура. У результаті руки опиняються в неприродному піднятому положенні, а плечі отримують додаткове навантаження, навіть якщо ви цього не помічаєте.

Розв'язання цієї проблеми не потребує повного переоблаштування робочого місця. Як зазначає Агнес Лісовська-Массон, наукова керівниця Logitech Ergo Lab, окреме розташування екрана, клавіатури та миші дає змогу налаштувати кожен пристрій індивідуально та зберегти природне положення тіла під час роботи.

Тобто достатньо встановити ноутбук або монітор на підставку, а поруч розмістити окрему тонку клавіатуру – таку як K950 чи K980. У такому разі руки залишатимуться в розслабленому та природному положенні під час друку, замість того щоб постійно тягнутися вгору до клавіатури піднятого ноутбука.

Мій робочий сетап в домашньому офісі / Фото 24 Канал

Що з цього винести, обираючи клавіатуру для роботи

Якщо звести все до короткого чек-листа, на що варто дивитися під час вибору периферії для роботи, то ось він:

Автономність без компромісів. Чи готові ви раз на кілька років міняти батарейки, чи хочете взагалі забути про питання заряду?

Чи готові ви раз на кілька років міняти батарейки, чи хочете взагалі забути про питання заряду? Швидке перемикання між пристроями. Скільки екранів насправді присутні у вашому робочому дні?

Скільки екранів насправді присутні у вашому робочому дні? Тиша та комфорт друку. Наскільки довго ви фізично проводите за клавіатурою щодня?

Наскільки довго ви фізично проводите за клавіатурою щодня? Розумна кастомізація. Чи є у вас повторювані рутинні дії, які варто звести до однієї кнопки?

І K950, і K980 відповідають на ці питання по-своєму – перша обирає перевірену простоту, друга – сміливий технологічний експеримент, за який доводиться платити і ціною (близько 5000 гривень проти приблизно 4000 гривень у K950), і певними компромісами в матеріалах кейкапів.

Але сама логіка вибору не зміниться, яку б модель чи бренд ви не розглядали: хороша периферія для роботи – це та, яку ви перестаєте помічати, бо вона просто робить свою справу. А це, зрештою, і є справжня мета будь-якого робочого дня – менше боротьби з інструментами, більше простору для самої роботи.

Мені особисто більше сподобалася саме Logitech Signature Slim K950 з однієї простої причини – вона має окрему клавішу зміни мови. Під час роботи це виявилося дуже зручною функцією. Хоча визнаю, що можливість взагалі не заряджати клавіатуру, як це дозволяє робити Slim Solar+ K980, все ж виглядає вкрай заманливо.