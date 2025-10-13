Logitech Signature Slim Solar+ K980 – це спроба повернути сонячні технології в маси. З одного боку, вона пропонує майже нескінченну автономність. З іншого – у своєму ціновому сегменті їй доводиться конкурувати з продуктами, що перевершують її за багатьма іншими параметрами. 24 Канал мав достатньо часу для того, щоб зрозуміти чи варта уваги новинка від Logitech, яку компанія надала редакції для ексклюзивного огляду.

Дизайн та матеріали: простота і компроміси

Зовнішній вигляд K980 можна охарактеризувати як утилітарний. Це офісна клавіатура з простим та зрозумілим дизайном, доступна в чорному, білому та графітовому кольорах. І все ж, я гадаю, варто наголосити на тому, що дизайн не позбавлений певної естетики, яка часто притаманна ґаджетам орієнтованим на користувачів, яким не потрібні додаткові функції, налаштування або перемикачі.



Дизайн K980 чіткий, зрозумілий та приємний / Фото 24 Каналу

Корпус клавіатури на 70% складається з переробленого пластику. Пристрій дуже тонкий – в найтовщій точці його товщина становить лише 18 мм, що дозволяє легко переносити його в рюкзаку. Однак через повнорозмірний формат клавіатура досить довга.



K980 тонка, легка, але довга / Фото 24 Канал

Головну претензію, яку я міг би сформулювати до якості збірки цієї клавіатури, це те, що друк на кейкапах (кришка кнопки клавіші) здійснено звичайним шовкотрафаретним друком, що недовговічним методом. З часом літери, ймовірно, зітруться.

Це виглядає як крок назад, особливо в порівнянні з іншими клавіатурами Logitech, наприклад, лінійкою MX Keys, де використовуються значно якісніші матеріали та довговічніші методи нанесення символів, як-от сублімація або подвійне лиття.



Поверхня клавіатури K980 / Фото 24 Каналу

Досвід друкування

Якщо ви звикли до стандартних офісних клавіатур, K980 навряд чи може запропонувати вам щось нове окрім легкості та тонкості, яка може бути критичною характеристикою для певних користувачів. Адже клавіатура має низькопрофільні клавіші з ножичними перемикачами.

На практиці відчуття від натискання м'яке, майже "гумове", а звук при друкуванні трохи деренчить, хоч загалом клавіатура дуже тиха, якщо порівнювати з поширеними офісними рішеннями. Втім тут ви не знайдете чіткості та приємного тактильного відгуку, притаманного навіть недорогим механічним клавіатурам.



Signature Slim Solar+ K980 має лише одну кнопку для ввімкнення і жодних дротів / Фото 24 Каналу

Хоча досвід друку не можна назвати захопливим, як для "тієї самої комфортної клавіатури" він абсолютно більш ніж прийнятний для повсякденних завдань. Короткий хід клавіш робить процес вводу тексту швидким та звичним для більшості користувачів, які не надто переймаються тактильними відчуттями.

Я багато працюю з текстом і можу з впевненістю сказати, що адаптація, звикання і комфортний режим роботи на K980 з'являються дуже швидко.

Функціональність та програмне забезпечення

Клавіатура має традиційний повнорозмірний формат з цифровим блоком і окремим блоком стрілок, що є перевагою для різноманітних сценаріїв роботи в офісному режимі. Загалом мені часто бракує саме цифрової клавіатури.

Оскільки моя комфортна домашня Keychrone K2 позбавлена цифрового блоку, для мене його наявність в K980 стала приємним доповненням, хоча для більшості офісних клавіатура це базовий мінімум.

Клавіатура також має кілька хоч і стандартних, але потрібних клавіш чи комбінацій:

Верхній ряд може працювати як стандартні функціональні клавіші (F1-F12) або як елементи керування системою (перемикання відбувається через Fn + Esc).

Серед мультимедійних функцій є регулювання гучності, відтворення медіа, зміна яскравості екрана, навігація між вікнами, виклик меню емодзі та запуск диктування Windows.

Усі ці клавіші можна налаштувати за допомогою програми Logi Options+. Вона дозволяє перепризначати функції, створювати макроси або використовувати "розумні дії" (Smart Actions). Наприклад, можна налаштувати клавішу "Work Mode", яка одночасно відкриє пошту та пакет Microsoft 365.

Logi Options+ / Скриншоти 24 Каналу

K980 має окрему клавішу виклику стандартного помічника на базі ШІ, яким ви користуєтеся. Цю клавішу також можна налаштувати на те, що потрібно саме вам.

З цікавого, клавіатура має окремі кнопки для поширення екрана у відеочаті, вимкнення чи ввімкнення мікрофона та камери. Всі ці три клавіші розташовані над цифровим блоком і мають спеціальні позначення.



Цифровий блок і функціональні клавіші для відеодзвінків / Фото 24 Каналу

Клавіатура підтримує підключення до трьох пристроїв одночасно через Bluetooth або може працювати з одним пристроєм через USB-приймач Logi Bolt.

"Безкінечна" автономність перевага чи ризик?

Ось ми й дісталися до головної родзинки K980 – живлення виключно від сонячної панелі. У клавіатурі немає жодного USB-порту для зарядки.

Logitech стверджує, що в повній темряві пристрій може працювати до чотирьох місяців, а при достатньому освітленні – нескінченно. При цьому не важливо, яке джерело світла живить панель – це може бути як звичайне сонячне світло, так і настільна лампа.



Сонячна панель клавіатури / Фото 24 Каналу

Важливо! Для заряджання пристрою рівень освітленості повинен бути не меншим за 200 люкс. Цей показник можна перевірити через фірмову програму на комп'ютері, адже на корпусі відсутні спеціальні індикатори. Єдиний світлодіод змінює колір із зеленого на червоний, коли клавіатура потребує підзарядки.

Під час тестування, навіть коли програма Logi Options+ інформує про "недостатні умови освітлення", рівень заряду не опускався нижче 95%.

До речі, освітлення може бути і забагато, тож не потрібно спеціально спрямовувати світло на сонячну панель. В такому випадку в застосунку з'явиться сповіщення про те, що освітлення надмірне і такі умови не є оптимальними для зарядження батареї.

Переваги бездротової клавіатури з практично вічною (за належних умов експлуатації) батареєю доволі очевидні. Клавіатура легка, позбавлена зайвих перемикачів, має лише одну кнопку і все, що вам треба зробити, це витягнути її з коробки і підключити до ноутбука чи комп'ютера.

Однак тут є неочевидні ризики: якщо сонячна панель чи акумулятор вийдуть з ладу, клавіатура стане просто шматком пластику. Відсутність резервного дротового підключення для деяких користувачів може стати значним недоліком.

До речі, щодо потенційних затримок у введенні переживати не потрібно. Цю потенційну проблему можна виправити за допомогою універсального перемикача Logi Bolt.

Ремонтопридатність і довговічність

Досвід використання попередньої моделі K750 показує, що сонячні панелі працюють надійно роками, а от акумулятор з часом деградує. У K980 використовується пропрієтарна батарея, але Logitech запевняє, що вона прослужить до 10 років.

Якщо це правда, то до цього часу ви, швидше за все, захочете оновити клавіатуру на сучасніший варіант, можливо до цього часу в Logitech з'явиться клавіатура, яка заряджається від самого процесу набирання тексту.

Користувачі, яким з будь-яких причин потрібно буде замінити батарею, зможуть зробити це відносно просто. Для цього потрібно зняти клейкі ніжки та відкрутити кілька гвинтів. Ремонтний набір включно з новою батареєю можна замовити в сервісі iFixit, який офіційно працює в Європі, але, на жаль, логістично недоступний в Україні (хоча один відомий усім поштовий сервіс допоможе вам елегантно вирішити цю проблему).

Що ж до ремонту самих клавіш, то він майже неможливий через конструкцію ножичних перемикачів, однак, він вам, швидше за все і не знадобиться.

Висновок після двох тижнів тестування

Офіційно клавіатура Logitech Signature Slim Solar+ K980 продається за ціною в 100 доларів, однак в Україні вони перетворюються в 5000 гривень, а з таким цінником конкурентів у клавіатури чимало навіть всередині власної екосистеми.

Наприклад, Logitech MX Keys за аналогічний цінник пропонує кращу якість друку, приємніші тактильні відчуття і навіть підсвітку. А якщо доплатити ще 900 гривень, можна придбати MX Keys S в металевому корпусі, яка перевершує K980 майже в усьому, крім способу живлення, який вимагатиме періодичного підключення кабелю.

У підсумку, Signature Slim Solar+ K980 – це хоч і доволі цікавий, але все ж нішевий продукт. Вона робить все, щоб позбутися дротів і спростити життя користувача, але за це доводиться платити. Ця клавіатура підійде тим, для кого нескінченна автономність є абсолютним пріоритетом.