Ідея живити клавіатуру від світла не нова для Logitech, адже ще у 2012 році компанія випускала модель K760. Новинка Signature Slim Solar Plus K980 розвиває цю концепцію: у неї немає USB-порту для підзарядки в умовах слабкого освітлення, розповідає 24 Канал.

Як працює клавіатура без традиційної зарядки?

Щоб пристрій заряджався, рівень освітленості має бути не менше 200 люкс. Контролювати цей параметр можна за допомогою фірмової утиліти на комп'ютері, оскільки на корпусі немає спеціальних індикаторів. Єдиний світлодіод змінює колір із зеленого на червоний, коли клавіатурі потрібна підзарядка.

200 люкс – це рівень освітленості, типовий для добре освітленого робочого місця або житлової кімнати ввечері. Щоб клавіатура заряджалася, на її поверхню має потрапляти світло саме такої або більшої інтенсивності.

За заявою виробника, повного заряду вбудованого акумулятора вистачить на чотири місяці роботи в повній темряві.

Термін служби батареї розрахований на десять років, однак за потреби користувач може самостійно її замінити. Якщо на робочий стіл потрапляє достатньо світла, клавіатура може працювати практично вічно в межах заявленого терміну служби.



Logitech Signature Slim Solar Plus K980 / Фото 24 Каналу

Пристрій має повнорозмірну розкладку з цифровим блоком та функціональними клавішами, які можна налаштовувати. Зокрема, можна встановити швидкий виклик чат-бота.

Клавіатура підключається до трьох пристроїв одночасно через Bluetooth і дозволяє швидко перемикатися між ними. Також підтримується з'єднання через передавач Logitech Bolt, який потрібно купувати окремо.

Скільки коштуватиме Logitech Signature Slim Solar Plus K980 і чи продаватиметься вона в Україні?

Вартість Logitech Signature Slim Solar Plus K980 стартує від 99,99 доларів. Клавіатура буде доступна в Україні пізніше, а ми вже готуємо ексклюзивний огляд ґаджета, тож вже скоро ви зможете ознайомитися з усіма її особливостями і дізнатися, чи справді все працює саме так, як розповідає виробник.