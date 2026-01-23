Apple розробляє тонкий круглий пристрій у корпусі з алюмінію та скла, який за габаритами майже відповідає AirTag, але є трохи товстішим. Компанія розглядає можливість випуску цього носимого гаджета не раніше 2027 року, хоча проєкт усе ще може бути скасований. Про це повідомляє The Information.

Чи стане AI-пін новим форматом для Apple?

Очікується, що пін матиме дві камери на передній частині – стандартну та ширококутну. Вони призначені для зйомки фото і відео навколишнього середовища та людей поруч з користувачем. Також пристрій отримає три мікрофони для запису звуків довкола, вбудований динамік і фізичну кнопку на одному з країв.

Для живлення Apple планує використати магнітну індуктивну зарядку, подібну до тієї, що застосовується в Apple Watch. За задумом інженерів, пін має залишатися максимально компактним, щоб його можна було носити як аксесуар, а не окремий великий гаджет.

У матеріалі також зазначається, що Apple прагне випередити OpenAI, яка, за чутками, готує власний носимий AI-пристрій із запуском у 2026 році. Паралельно Motorola працює над AI-компаньйоном Project Maxwell, схожим за ідеєю на Humane AI Pin, однак строки його виходу поки не названі.

Як пише Mobile syrup, досвід Humane показує ризики такого формату. Стартап, заснований колишніми співробітниками Apple, у 2024 році не зміг досягти успіху зі своїм AI Pin і, за повідомленнями, продав менш як 10 тисяч пристроїв. Серед проблем називали повільну роботу, слабку автономність і обмежену корисність проєктора.

Apple, ймовірно, не планує використовувати проєктор у своєму піні, що може спростити конструкцію та зменшити енергоспоживання. На тлі цього компанія також активно переглядає свою AI-стратегію: з'являлася інформація про партнерство з Google для використання Gemini як основи Siri та про плани замінити інтерфейс Siri на чатбот в iOS 27.

Чому в Apple серйозні проблеми з дефіцитом матеріалів?

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту почав впливати й на Apple. Компанія зіткнулася з труднощами у постачанні ключового матеріалу для чипів, який використовується в iPhone та інших пристроях, через глобальний дефіцит і обмежені виробничі потужності. Apple має проблеми з забезпеченням достатніх обсягів високоякісного скловолокнистого полотна, яке є критично важливим компонентом для друкованих плат і підкладок чипів. Цей матеріал широко застосовується у смартфонах iPhone та інших пристроях компанії.

Складність полягає в тому, що найсучасніші типи такого скловолокна майже повністю виробляє одна компанія – японська Nitto Boseki, також відома як Nittobo. Раніше Apple почала використовувати преміальні матеріали цього виробника ще до різкого зростання попиту на чипи для штучного інтелекту. Однак тепер ситуація змінилася. Як зазначає MacRumours, через активний розвиток ШІ великі технологічні компанії, зокрема Nvidia, Google, Amazon, AMD та Qualcomm, також перейшли на продукцію Nittobo. Це створило додаткове навантаження на виробничі потужності постачальника та посилило конкуренцію за обмежені ресурси.