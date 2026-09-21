Экологический след чипов Nvidia назвали сопоставимым с выбросами российской угольной компании

Бум искусственного интеллекта требует колоссального количества энергии, что уже привело к катастрофическому росту выбросов углерода. Новое исследование экологов показывает, что использование процессоров Nvidia наносит окружающей среде такой же ущерб, как и сжигание угля российской государственной компанией.

Миллионы тонн углекислого газа из-за бурного развития ИИ

Как сообщает Euronews со ссылкой на совместный отчет восьми экологических организаций, в числе которых Greenpeace International и Friends of the Earth, выбросы в цепочке поставок Nvidia выросли на 725% по сравнению с 2020 годом. Это составляет дополнительные 9,4 миллиона тонн углекислого газа. Эксперты подсчитали, что работа чипов, проданных компанией с 2022 года, приведет в 2025 году к выбросам от 4 до 21 миллиона тонн эквивалента углекислого газа в зависимости от источника электроэнергии.

Компания отчитывается об этих показателях в категории Scope 3, которая охватывает косвенные выбросы за пределами собственного производства. В период с 2020 по 2026 год эти выбросы выросли с 1,3 миллиона тонн до 10,7 миллиона тонн.

Крупнейший бенефициар искусственного интеллекта также имеет один из наименее прозрачных экологических следов в мире. Заявления Nvidia об экологической выгоде ИИ – это тактика "гринвошинга", которую индустрия использует для прикрытия стремительного загрязнения,

– говорит Кетан Джоши, ведущий автор отчета и аналитик по вопросам климата и энергетики.

"Зеленый" гринвошинг или реальная польза для планеты

Nvidia разрабатывает основную часть процессоров в США, а производят их партнеры в Восточной Азии. Производство передовых полупроводников требует колоссальных объемов энергии, после чего чипы продолжают потреблять электроэнергию в дата-центрах во время обучения и работы моделей искусственного интеллекта.

Руководитель отдела устойчивого развития Nvidia Джош Паркер отметил, что искусственный интеллект поможет сократить выбросы в других отраслях благодаря повышению энергоэффективности. В компании сослались на данные Международного энергетического агентства и Всемирного экономического форума.

Однако авторы отчета считают такие утверждения попыткой скрыть масштабную проблему загрязнения.

Европе продают фантазию о "зеленом" ИИ, пока технологические гиганты строят огромные дата-центры и инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Название технологической революции "экологической" еще не делает ее таковой – это "гринвошинг" для защиты прибылей Big Tech,

– говорит Джилл МакАрдл из организации Beyond Fossil Fuels.

Миф о гибкости энергопотребления

Nvidia также продвигает идею управления спросом, когда дата-центры временно снижают потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки. Однако исследование Принстонского университета показывает, что такие периоды гибкости составляют менее 1% года в условиях стремительного роста количества новых дата-центров.

В итоге авторы отчета призвали Nvidia раскрыть полные данные о выбросах от использования выпускаемой продукции и увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии для компенсации ущерба окружающей среде.