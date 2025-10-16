Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, объявила о планах запустить коммерческий сервис беспилотных такси в Лондоне в 2026 году. Это будет второе международное расширение компании после выхода на рынок Токио.

Waymo подтвердила, что в 2026 году начнет предоставлять услуги беспилотного такси в Лондоне. Это станет следующим шагом после запуска в Токио, где компания недавно объявила о похожих планах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Дроны вместо охранников: как магазины будут ловить воров

Как Waymo планирует запустить роботакси в Великобритании?

Последние недели в сети появлялись слухи о возможном запуске через вакансии, размещенные в Великобритании. Waymo уже имеет связи со страной: еще в 2019 году компания приобрела британский стартап Latent Logic, который вышел из Оксфордского университета. Технология Latent Logic использует "имитационное обучение", что помогает тренировать системы автопилота в реалистичных симуляциях. В результате Waymo открыла в Оксфорде собственный инженерный хаб.

В ближайшие недели электрические автомобили Jaguar I-Pace с фирменными технологиями Waymo начнут тестовые заезды на дорогах Лондона. Сначала за рулем будут операторы безопасности, а затем компания перейдет к полностью автономному режиму и откроет услугу для публики. Именно такой поэтапный подход Waymo ранее применяла в Сан-Франциско и Финиксе.

Пока компания не раскрывает, когда именно уберут водителей безопасности или сколько автомобилей будет участвовать в тестах. Представитель Waymo Итан Тайчер подтвердил лишь, что сервис для пассажиров заработает уже в следующем году.

Запуск в 2026 году зависит от того, когда правительство Великобритании завершит процесс сертификации таких перевозок. Для управления флотом в Лондоне Waymo привлечет партнера Moove, который уже обслуживает ее автономные машины в Финиксе.

В США Waymo сотрудничает с Uber, в Остине и Атланте: Uber отвечает за техническое обслуживание, зарядку и уборку автомобилей, а Waymo контролирует программное обеспечение, безопасность на дорогах и работу автономных систем.

За последние два года Waymo активно расширяет присутствие за пределами Финикса – компания уже тестирует или планирует запуски сервисов в Лос-Анджелесе, Атланте, Остине, Майами, Нэшвилле и Вашингтоне.

Почему Tesla не может продать Cybertruck?

Новые данные свидетельствуют: Tesla продала только 5 385 Cybertruck в третьем квартале 2025 года - резкое падение по сравнению с более чем 14 тысячами за тот же период 2024-го. Всего с начала года компания реализовала чуть более 16 тысяч Cybertruck, тогда как Илон Маск когда-то прогнозировал ежегодные продажи на уровне 250 тысяч.

Для сравнения, остальные модели компании, в частности Model 3 и Model Y, пользуются повышенным спросом благодаря окончанию срока действия федеральных налоговых льгот на электромобили в США.