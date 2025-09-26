Стартап Flock Safety позволяет частным бизнесам устанавливать "дрон-станции" на своей территории - на крыше или в других ключевых точках. Когда срабатывает тревога, дрон выезжает из док-станции, поднимается в воздух и начинает автоматически отслеживать подозреваемых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MIT Technology Review.

Как работает система и чем это опасно?

"Дрон следует за людьми. Они садятся в автомобиль - ты нажимаешь кнопку - и он следит за машиной", - объясняет Кит Кауфман, бывший полицейский и ныне руководитель дрон-программы Flock.

Сигнал изображения может идти непосредственно в службу безопасности компании, или автоматически передаваться в полицию. Предложенные сценарии включают использование дронов в супермаркетах, на складских площадках, в больничных кампусах и на объектах нефтяной и газовой инфраструктуры.

Flock Safety уже получает запросы со стороны крупных ритейлеров, но договора пока не подписаны. Одним из немногих клиентов в частном секторе является компания Morning Star в Калифорнии, которая использует дроны для охраны своих объектов хранения.

Как сообщает Tech.slashdot.org, существуют важные ограничения. Дроны требуют разрешений от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для полетов вне зоны прямой видимости - такие разрешения становятся легче получать, но пока есть регуляторные препятствия.

Среди скептиков - вопрос этики, приватности и ложных срабатываний. Несколько пользователей выразили обеспокоенность, что системы вроде этих могут стать нарушением приватности или инструментом преследования. Они критикуют идею дронов над городом.

Flock утверждает, что их цель - дать бизнесам инструменты безопасного реагирования, не заменяя полицию, а дополняя ее возможности. Представители компании также подчеркивают, что система будет использоваться только в рамках закона и учитывая конфиденциальность.

Почему в США так медленно развивается дроновая сфера?

В Соединенных Штатах Америки ключевой преградой для дроновых инноваций остается строгий контроль Федерального управления гражданской авиации (FAA). Для многих коммерческих применений - например, доставок или наблюдения - дроны должны летать вне прямой видимости оператора (BVLOS). Но такая возможность требует исключений или спецразрешений, которые получить очень сложно. Даже программы, как BEYOND, имевшие целью ускорить принятие BVLOS-правил, столкнулись с проблемами: многие участники не смогли выполнить установленные нормативные метрики, а данные программы недостаточно консолидируются для принятия решений.

Дополнительной преградой является необходимость сертификации сложного оборудования, систем обнаружения и избегания (detect-and-avoid), а также соблюдение правил, гарантирующих совместимость дронов с традиционным воздушным движением. Согласно черновику предложенных правил, дроны должны передавать данные о себе (Remote ID), иметь возможность обнаруживать другие самолеты и уступать им в приоритете, а также работать в "защищенных зонах" со строгими ограничениями.