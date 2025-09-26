Стартап Flock Safety дозволяє приватним бізнесам встановлювати "дрон-станції" на своїй території – на даху чи в інших ключових точках. Коли спрацьовує тривога, дрон виїжджає з док-станції, піднімається в повітря та починає автоматично відстежувати підозрюваних. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MIT Technology Review.

Як працює система та чим це небезпечно?

"Дрон слідує за людьми. Вони сідають в автомобіль – ти натискаєш кнопку – і він слідкує за машиною", – пояснює Кіт Кауфман, колишній поліцейський і нині керівник дрон-програми Flock.

Сигнал зображення може йти безпосередньо до служби безпеки компанії, або автоматично передаватись до поліції. Запропоновані сценарії включають використання дронів у супермаркетах, на складських майданчиках, в лікарняних кампусах і на об’єктах нафтової та газової інфраструктури.

Flock Safety вже отримує запити з боку великих ритейлерів, але договори поки що не підписані. Одним із небагатьох клієнтів в приватному секторі є компанія Morning Star у Каліфорнії, яка використовує дрони для охорони своїх об’єктів зберігання.

Як повідомляє Tech.slashdot.org, існують важливі обмеження. Дрони вимагають дозволів від Федерального управління цивільної авіації США (FAA) для польотів поза зоною прямої видимості – такі дозволи стають легше отримувати, але наразі є регуляторні перешкоди.

Серед скептиків – питання етики, приватності та помилкових спрацювань. Декілька користувачів висловили занепокоєння, що системи на кшталт цих можуть стати порушенням приватності або інструментом переслідування. Вони критикують ідею дронів над містом.

Flock стверджує, що їхня мета – дати бізнесам інструменти безпечного реагування, не замінюючи поліцію, а доповнюючи її можливості. Представники компанії також підкреслюють, що система буде використовуватися лише у межах закону і зважаючи на конфіденційність.

Чому в США так повільно розвивається дронова сфера?

У Сполучених Штатах Америки ключовою перепоною для дронових інновацій залишається строгий контроль Федерального управління цивільної авіації (FAA). Для багатьох комерційних застосувань – наприклад, доставок чи спостереження – дрони мають літати поза прямою видимістю оператора (BVLOS). Але така можливість вимагає винятків або спецдозволів, які отримати дуже складно. Навіть програми, як BEYOND, що мали на меті прискорити ухвалення BVLOS-правил, зіткнулися з проблемами: багато учасників не змогли виконати встановлені нормативні метрики, а дані програми недостатньо консолідуються для ухвалення рішень.



Додатковою перепоною є необхідність сертифікації складного обладнання, систем виявлення і уникнення (detect-and-avoid), а також дотримання правил, що гарантують сумісність дронів з традиційним повітряним рухом. Згідно з чернеткою запропонованих правил, дрони повинні передавати дані про себе (Remote ID), мати можливість виявляти інші літаки та поступатися їм у пріоритеті, а також працювати в "захищених зонах" із суворими обмеженнями.