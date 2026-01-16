Пользователи не могут выключить свои компьютеры после обновления Windows

Microsoft официально признала существование новой проблемы, которая мешает корректному выключению компьютеров под управлением Windows 11 версии 23H2. Проблема затрагивает только системы с включенной функцией System Guard Secure Launch после установки обновлений безопасности от 13 января 2026 года.

Что случилось с выключением Windows после январского обновления?

System Guard Secure Launch – это функция безопасности, которая защищает процесс загрузки от атак на уровне микропрограммного обеспечения и вредоносных программ, в частности руткитов. По информации, обнародованной в четверг на панели состояния выпусков Windows, эта известная проблема касается исключительно систем, работающих на корпоративных редакциях Enterprise и IoT с установленным накопительным обновлением KB5073455, пишет 24 Канал со ссылкой на Bleeping Computer.

После установки этого патча безопасности некоторые персональные компьютеры с включенной функцией Secure Launch теряют возможность выключиться или перейти в режим сна. Вместо ожидаемого завершения работы устройство лишь перезагружается.

Пока инженеры Microsoft работают над постоянным решением этой ошибки, компания предложила временный способ обойти проблему.

Пользователям, которых коснулась неисправность, нужно выключать устройство через командную строку, выполнив команду "shutdown /s /t 0", объяснила Microsoft.

Впрочем, пока не существует никакого способа решить проблему для систем, настроенных на переход в режим гибернации. Поэтому Microsoft рекомендует пользователям обязательно сохранять всю свою работу и выключать компьютер после завершения работы, чтобы избежать полной разрядки батареи вместо перехода в режим гибернации.

Компания до сих пор работает над устранением другого бага

Кроме этой проблемы, корпорация также работает над устранением ошибки, вызванной январским обновлением безопасности KB5074109 для Windows. Этот патч вызывает сбои соединения и ошибки аутентификации при подключении через удаленный рабочий стол к сессиям Cloud PC.

Между тем во вторник Microsoft исправила другую известную проблему, из-за которой программы безопасности ошибочно обозначали основной компонент Windows как угрозу. Эта неисправность затрагивала клиентские платформы Windows 10 и Windows 11, а также серверные версии от Windows Server 2012 до Windows Server 2025.