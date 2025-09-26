Компания Xiaomi представила новую серию флагманских смартфонов, среди которых Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Все могут похвастаться значительными обновлениями, если сравнивать с их аналогами предыдущих лет. Но самое интересное, что это первые в мире устройства, оснащенные новейшим мобильным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. В этом материале говорим о базовом Xiaomi 17.

Что нужно знать о Xiaomi 17?

Новый процессор – это одна из главных особенностей Xiaomi 17, которые сейчас обсуждают в сети, хотя стоило бы также обратить внимание на то, что компания решила пропустить Xiaomi 16, а потому вместо него после Xiaomi 15 сразу вышел Xiaomi 17, чтобы согласовываться с поколением продуктов Apple. Для обеспечения стабильной работы под высокими нагрузками производитель оснастил устройство большой испарительной камерой для эффективного охлаждения, пишет 24 Канал со ссылкой на GSMArena.

Еще одним важным преимуществом стала кремниево-углеродная батарея емкостью целых 7000 миллиампер-часов , содержание кремния в которой достигает 16%. Это решение позволило значительно увеличить автономность устройства.

, содержание кремния в которой достигает 16%. Это решение позволило значительно увеличить автономность устройства. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 ватт, беспроводную на 50 ватт, а также может сам делиться энергией с другими гаджетами благодаря реверсивной беспроводной зарядке на 22,5 ватта.

Передняя панель смартфона оснащена 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем M10 с разрешением 3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем M10 с разрешением 1220x2656 пикселей. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 герц, а его пиковая локальная яркость достигает 3500 нит, что гарантирует отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Дисплей защищен стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass, а рамки вокруг него стали чрезвычайно тонкими – всего 1,18 миллиметра со всех четырех сторон. Для безопасности данных используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Корпус Xiaomi 17 изготовлен с плоской алюминиевой рамой и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Камеры

На задней панели расположена тройная система камер, подобная прошлогодней модели. Она включает:

50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

50-мегапиксельный основной сенсор Light Hunter 950 размером 1/1,31 дюйма.

50-мегапиксельный телеобъектив с 2,6-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера также получила обновление до 50 мегапикселей.

Память

Смартфон доступен в нескольких конфигурациях: с 12 или 16 гигабайтами оперативной памяти и 256 или 512 гигабайтами встроенного хранилища.

Операционная система

Устройство работает под управлением операционной системы HyperOS 3 и предлагается в черном, белом, синем и розовом цветах.

Что изменилось в дизайне?

Китайский технологический гигант не вносит никакого безумного редизайна в свой обычный Xiaomi 17. Вместо этого он решил еще больше усовершенствовать существующий дизайн, каким мы его видели в предыдущей версии. Xiaomi 17 выглядит более отшлифованной версией, в которой модуль камеры теперь прозрачный, а общая форма более закругленная по углам. Это делает его больше похожим на iPhone в определенном смысле. Предшественник имел большой квадратный модуль камеры черного цвета, который имел более квадратный форм-фактор.



Предыдущая модель, Xiaomi 15 / Фото Xiaomi

Цены

Цены в Китае стартуют от 4499 юаней (примерно 630 долларов) за базовую версию 12/256 ГБ.

Модель 12/512 ГБ стоит 4799 юаней (672 доллара).

А топовая конфигурация 16/512 ГБ - 4999 юаней (700 долларов).

Стоит отметить, что это значительно дешевле, чем цены на iPhone 17, самая скромная версия которого стартует с 799 долларов, хотя характеристики он предлагает ощутимо проще. Например, в нем установлена батарея на 3692 миллиампер-часов.

Как пишет издание Gizmochina, предварительные заказы в Китае уже открыты, а отправки начнутся 27 сентября. Когда смартфоны окажутся в Украине, пока неизвестно.