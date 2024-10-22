Сообщается, что этот первый чип компании предназначается для смартфонов. Будут ли еще какие-то версии (например, отдельные для планшетов, автомобилей или домашней техники), пока источник MyDrivers не упоминает.

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Последствия

Путь разработки первого чипсета начался еще с Surge S1, который Xiaomi устанавливала в смартфоне Mi 5c около семи лет назад. Surge S2 так и не появился по неизвестным причинам, хотя, вероятно, этой причиной были именно трудности с дальнейшей разработкой собственного процессора, что является недешевым и сложным процессом.

Но, как видим, решимость производителя никогда не ослабевала. Согласно последним слухам, компания не просто возобновила работу над собственным решением, но и успешно завершила производство первого экземпляра.

Поскольку компания имеет китайское происхождение, есть некоторая вероятность, что это приведет к придирчивым проверкам со стороны США, поскольку правительство страны пытается не допустить попадания передовых чипов в Китай. Если хотя бы одна тамошняя компания такие имеет, это означает, что их имеет и Пекин со всей его военной промышленностью. Поэтому возникает вопрос: как кто-то мог сделать 3-нанометровые чипы без передового оборудования (например, литографических машин от нидерландской ASML) и сотрудничества с другими западными компаниями.

Сейчас такие проверки проводятся по Huawei, которая смогла выпустить 7-нанометровые процессоры. Поэтому три нанометра тем более вызовут заинтересованность, хотя Xiaomi, как известно, под западными санкциями не находится.

Еще больше внимания привлечет то, что эту новость одним из первых из первых (если вообще не первым) объявил главный экономист Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий, то есть фактически человек из правительства, а не из компании Xiaomi. Поэтому вполне вероятно, что компания начала сотрудничать с властями, хотя всегда отрицала это, чтобы не попасть под санкции. Чиновник Тан Цзянго назвал это событие историческим для Китая, как бы подчеркивая вовлеченность государства.

Не исключено, что Xiaomi выпустит свой чип на рынок где-то в следующем году, но до сих пор неизвестно, на какой набор технологий он полагается в своей основе.