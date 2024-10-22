Повідомляється, що цей перший чип компанії призначається для смартфонів. Чи будуть іще якісь версії (наприклад, окремі для планшетів, автомобілів чи домашньої техніки), наразі джерело MyDrivers не згадує.

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Наслідки

Шлях розробки першого чипсета почався ще з Surge S1, який Xiaomi встановлювала в смартфоні Mi 5c близько семи років тому. Surge S2 так і не з'явився з невідомих причин, хоча, ймовірно, цією причиною були саме труднощі з подальшою розробкою власного процесора, що є недешевим і складним процесом.

Але, як бачимо, рішучість виробника ніколи не слабшала. Згідно з останніми чутками, компанія не просто відновила роботу над власним рішенням, але й успішно завершила виробництво першого екземпляра.

Оскільки компанія має китайське походження, є деяка ймовірність, що це призведе до прискіпливих перевірок з боку США, оскільки уряд країни намагається не допустити потрапляння передових чипів до Китаю. Якщо хоча б одна тамтешня компанія такі має, це означає, що їх має і Пекін з усією його військовою промисловістю. Тож виникає питання: як хтось міг зробити 3-нанометрові чипи без передового обладнання (наприклад, літографічних машин від нідерландської ASML) і співпраці з іншими західними компаніями.

Зараз такі перевірки проводяться щодо Huawei, яка змогла випустити 7-нанометрові процесори. Тож три нанометри тим більше викличуть зацікавленість, хоча Xiaomi, як відомо, під західними санкціями не перебуває.

Ще більше уваги приверне те, що цю новину одним із перших із перших (якщо взагалі не першим) оголосив головний економіст Пекінського муніципального бюро економіки та інформаційних технологій, тобто фактично людина з уряду, а не з компанії Xiaomi. Тож цілком імовірно, що компанія почала співпрацювати з владою, хоча завжди заперечувала це, щоб не потрапити під санкції. Чиновник Тан Цзянго назвав цю подію історичною для Китаю, ніби підкреслюючи залученість держави.

Не виключено, що Xiaomi випустить свій чип на ринок десь у наступному році, але досі невідомо, на який набір технологій він покладається в своїй основі.