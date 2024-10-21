Якщо TSMC буде визнана винною, вона може також зіткнутися з санкціями. Це своєю чергою матиме негативний вплив на сотні компаній по всьому світу, а головне – на Apple, яка потенційно зіткнеться з затримками постачання 2-нанометрових процесорів для майбутніх iPhone та інших пристроїв, пише 9to5Mac.

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Важлива передісторія

TSMC сьогодні є направду однією з головних компаній у світі, оскільки виробляє більшість світових мікросхем. Вона також володіє найбільш досконалою на сьогодні технологією виробництва чипів, обганяючи конкурентів з Кореї, Японії, США та інших країн. З нею співпрацюють численні виробники смартфонів та іншої дрібної споживчої техніки, електромобілів, побутової техніки, серверів, штучного інтелекту, військових машин та інших продуктів. TSMC є буквально незамінною, а тому й такою важливою. Раніше США навіть визнали питання наявності стабільного доступу до передових чипів частиною національної безпеки.

Що стосується компанії Huawei, то колись вона становила серйозну конкуренцію не лише Apple з її iPhone, а й змагалася з більшістю інших виробників споживчої техніки по всьому світу. Це закінчилося, коли Дональд Трамп відправив до Китаю свій прощальний "подарунок" перед завершенням каденції, запровадивши санкції проти країни та її компаній, зокрема й Huawei. Відтоді американським компаніям було заборонено експортувати до Пекіну передові технології.

Це стосувалося низки різних технологій, зокрема й чипів 5G американського виробництва, які тоді саме набирали популярності. Оскільки без 5G не можна було випустити смартфон преміумкласу, яких так потребувати покупці, це фактично позбавило Huawei можливості конкурувати, тому виробник на довгі роки буквально застряг у минулому, ледь не збанкрутувавши в якийсь момент.

Перші санкції проти Huawei, яку звинуватили у шпигунстві ледь не за всім світом на користь уряду Китаю, ввели у 2019-му, а вже у 2023-му Huawei випустила Mate 60, який раптом мав 5G, а також нібито почала будувати цілу мережу заводів з виробництва 5G-процесорів. Ніхто не міг зрозуміти, як це можливо, враховуючи, що китайські компанії не розробили технологій, необхідних для виробництва передових чипів. Почалися численні розслідування, які спочатку показали, що нові чипи виготовлені не за 5-нанометровим техпроцесом, а за 7-нанометровим, а потім – що їх наразі не можуть виготовляти масово.

Дуже швидко з'явилися підозри, що хтось посприяв Huawei у такому прориві. Це підтвердилось у жовтні 2023 року, коли в Bloomberg вийшла стаття зі списком компаній, які допомогли китайцям. Ми також висвітлили це питання в окремому матеріалі. Тоді джерела заявили, що TSMC ніяк не причетна до цього, хоча ті чотири назви, які були оприлюднені журналістами, також, як і вона, походять з Тайваню. Схоже, це не переконало уряд США, тож влада почала розслідування.

TSMC, можливо, порушила санкції

Як повідомило видання The Information, виробник підозрюється в постачанні мікросхем, виготовлених за американською технологією, до компанії Huawei. Чипи нібито використовувалися, зокрема, для розробки штучного інтелекту й освоєння технології 5G. Це може бути порушенням експортних правил США, розповіли двоє людей, які безпосередньо знають про це питання.

Якщо чипи дійсно надходили від TSMC, ймовірно, що замовлення розміщувалися на ім'я компаній-посередників, але виробник мікросхем зобов'язаний проводити належну перевірку, щоб встановити особу кінцевого користувача. Розслідування встановить, чи робила це TSMC.

Наслідки для Apple

Якщо буде встановлено, що TSMC не виконала своїх зобов'язань, на неї, в кращому випадку, можуть бути накладені штрафні санкції. В гіршому – обмежать доступ до американських технологій. Це вплине на здатність виробляти майбутні чипи для Apple та низки інших компаній. Зокрема, свій наступний процесор для Pixel 10 компанія Google хоче виготовити саме в TSMC, відійшовши від співпраці з Samsung.

Насправді покарання можуть бути різними, але вони залежатимуть від того, наскільки самі США готові зіткнутися з наслідками цих санкцій для своєї економіки.

TSMC стверджує, що має надійну систему перевірки кінцевого споживача, але повністю співпрацює зі слідством, щоб з'ясувати всі обставини. Вона також вживає власних заходів, щоб визначити, чи були її перевірки невдалими.