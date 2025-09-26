Компанія Xiaomi представила нову серію флагманських смартфонів, серед яких Xiaomi 17, 17 Pro та 17 Pro Max. Усі можуть похвалитися значними оновленнями, якщо порівнювати з їхніми відповідниками попередніх років. Але найцікавіше, що це перші у світі пристрої, оснащені новітнім мобільним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. У цьому матеріалі говоримо про базовий Xiaomi 17.

Що потрібно знати про Xiaomi 17?

Новий процесор – це одна з головних особливостей Xiaomi 17, які зараз обговорюють у мережі, хоча варто було би також звернути увагу на те, що компанія вирішила пропустити Xiaomi 16, а тому замість нього після Xiaomi 15 відразу вийшов Xiaomi 17, щоб узгоджуватись із поколінням продуктів Apple. Для забезпечення стабільної роботи під високими навантаженнями виробник оснастив пристрій великою випарною камерою для ефективного охолодження, пише 24 Канал з посиланням на GSMArena.

Ще однією важливою перевагою стала кремнієво-вуглецева батарея ємністю цілих 7000 міліампер-годин , вміст кремнію в якій сягає 16%. Це рішення дозволило значно збільшити автономність пристрою.

Смартфон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 ватів, бездротову на 50 ватів, а також може сам ділитися енергією з іншими гаджетами завдяки реверсивній бездротовій зарядці на 22,5 вата.

Передня панель смартфона оснащена 6,3-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм M10 з роздільною здатністю 1220x2656 пікселів. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 герців, а його пікова локальна яскравість досягає 3500 нітів, що гарантує відмінну видимість навіть під прямими сонячними променями.

Дисплей захищений склом Xiaomi Dragon Crystal Glass, а рамки навколо нього стали надзвичайно тонкими – всього 1,18 міліметра з усіх чотирьох сторін. Для безпеки даних використовується ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований в екран.

Корпус Xiaomi 17 виготовлений з пласкою алюмінієвою рамою та має захист від води й пилу за стандартом IP68.

Камери

На задній панелі розташована потрійна система камер, подібна до торішньої моделі. Вона включає:

50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

50-мегапіксельний основний сенсор Light Hunter 950 розміром 1/1,31 дюйма.

50-мегапіксельний телеоб'єктив з 2,6-кратним оптичним зумом.

Фронтальна камера також отримала оновлення до 50 мегапікселів.

Пам'ять

Смартфон доступний у кількох конфігураціях: з 12 або 16 гігабайтів оперативної пам'яті та 256 або 512 гігабайтів вбудованого сховища.

Операційна система

Пристрій працює під управлінням операційної системи HyperOS 3 і пропонується в чорному, білому, синьому та рожевому кольорах.

Що змінилось у дизайні?

Китайський технологічний гігант не вносить жодного шаленого редизайну у свій звичайний Xiaomi 17. Натомість він вирішив ще більше вдосконалити існуючий дизайн, яким ми його бачили у попередній версії. Xiaomi 17 виглядає більш відшліфованою версією, у якій модуль камери тепер прозорий, а загальна форма більш закруглена по кутах. Це робить його більше схожим на iPhone у певному сенсі. Попередник мав великий квадратний модуль камери чорного кольору, який мав більш квадратний форм-фактор.



Попередня модель, Xiaomi 15 / Фото Xiaomi

Ціни

Ціни в Китаї стартують від 4499 юанів (приблизно 630 доларів) за базову версію 12/256 ГБ.

Модель 12/512 ГБ коштує 4799 юанів (672 долари).

А топова конфігурація 16/512 ГБ — 4999 юанів (700 доларів).

Варто зазначити, що це значно дешевше, ніж ціни на iPhone 17, найскромніша версія якого стартує з 799 доларів, хоча характеристики він пропонує відчутно простіші. Наприклад, у ньому встановлена батарея на 3692 міліампер-годин.

Як пише видання Gizmochina, попередні замовлення в Китаї вже відкрито, а відправлення розпочнуться 27 вересня. Коли смартфони опиняться в Україні, наразі невідомо.