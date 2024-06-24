Шпионские фото показали еще один будущий электромобиль от Xiaomi

Прошло всего полгода с тех пор, как Xiaomi выпустила свой первый в истории электромобиль под названием SU7. Новинка оказалась очень успешной, поэтому компания теперь разрабатывает вторую модель. Шпионские изображения из местных китайских СМИ дают первый взгляд на внешний дизайн машины, хотя она и была замаскирована.

Новый автомобиль от Xiaomi

Xiaomi Automobile – это относительно новое подразделение одного из крупнейших китайских производителей смартфонов и электроники. Основанное всего три года назад, оно удивительно быстро разработало проект электромобиля и выпустило первый в декабре 2023 года, получив впечатляющее количество заказов от китайских потребителей, лояльных к материнскому бренду.

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За первые 27 минут после поступления в продажу SU7 было получено более 50 000 заказов, что привело к созданию листа ожидания до семи месяцев. Это побудило Xiaomi Automobile реструктурировать свою производственную стратегию, чтобы изготовить и доставить больше SU7, чем планировалось изначально, чтобы успеть за растущим спросом.

Уже через 32 дня производства Xiaomi отпраздновала 10 000-ю сборку SU7, а в мае 2024 года стало известно, что компания разрабатывает прямого конкурента Tesla Model Y. Теперь местные СМИ в Китае опубликовали шпионские фотографии таинственной машины, которая, как предполагается, может быть именно этим новым автомобилем.

Местное издание пишет, что новая модель — это купе-внедорожник с дизайном, похожим на Ferrari Purosangue. Ожидается, что она будет выпущена где-то в 2025 году.



Возможный следующий электромобиль от Xiaomi / Фото Xchuxing



Возможный следующий электромобиль от Xiaomi / Фото Xchuxing

Как можно увидеть на изображениях, тайно снятых в неизвестном месте, закрытый тканью электромобиль Xiaomi имеет систему LiDAR на крыше. Предположительно, она будет идентичной той, что мы уже видели в SU7. LiDAR – это технология, что с помощью световых волн, посылаемых в пространство и отражающихся от окружающих предметов, строит карту окружающего пространства в реальном времени и таким образом помогает машине понимать, что находится вокруг нее. Такая система может обнаружить человека или животное на дороге и вовремя затормозить.



Возможный следующий электромобиль от Xiaomi / Фото Xchuxing

Задняя часть больше, чем у седана SU7, но, похоже, имеет такой же дизайн задних фонарей, что дополнительно намекает на то, что эти шпионские изображения на самом деле являются следующим электромобилем Xiaomi, а не автомобилем какой-то другой компании. Мы узнаем больше, когда китайский производитель публично подтвердит новую модель вместе с некамуфлированными изображениями.

Судя по тому, что между появлением тестовой версии SU7 на дорогах Китая и его полноценной презентацией прошло много месяцев, ждать анонс новой модели в ближайшее время не стоит. Предположительно, это произойдет не раньше, чем через пол года.