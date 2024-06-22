Как сообщают СМИ, электрокар может стоить более 500 000 долларов. Чего же мы можем от него ожидать за такую цену?

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Первый электрический спорткар от Ferrari EV

Полностью электрическим станет знаменитый вишнево-красный Ferrari, который привлекает внимание каждый раз, когда он проезжает мимо. Генеральный директор Бенедетто Винья подтвердил, что компания покажет свой первый спортивный автомобиль на электротяге до конца года, но точную дату не назвал. Запуск электрического спорткара запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Винья также утверждает, что Ferrari опережает заплонированный график разработки после того, как в конце прошлого года сделала "большой-большой шаг вперед".

Мы пока не знаем, как он будет выглядеть, но можно ожидать, что это будет узнаваемый фирменный стиль Ferrari. Вот так, например, выглядит Ferrari SF90 XX Stradale, которая выпускается с 2023 года:



Ferrari SF90 XX Stradale / Фото Ferrari

Высокая цена и еще больше электрических машин

Как и ожидается от итальянского производителя роскошных спортивных автомобилей, первый электромобиль Ferrari будет иметь премиальную цену. По словам источников, близких к делу, первый спортивный автомобиль Ferrari EV будет стоить по меньшей мере 535 000 долларов США (500 000 евро).

Источники также рассказали журналистам, что второй электрический Ferrari уже также находится в стадии разработки, но пока что на очень ранней. Согласно источникам, после производства менее чем 14 000 автомобилей в прошлом году, ожидается, что с выпуском этих новых машин объем производства завода достигнет около 20 000 единиц.

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Ferrari также запустила свой первый (серийный) гибридный электромобиль (PHEV), SF90 Stradale, в прошлом году, работая над электрификацией своего модельного ряда. К 2026 году Ferrari стремится, чтобы 60% продаж составляли электромобили или гибриды.

По цене более 535 000 долларов США первый электрический Ferrari будет стоить значительно больше, чем средняя цена продажи роскошного электромобиля, которая составляет около 375 000 долларов США (350 000 евро).

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.