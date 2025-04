YouTube празднует 20-летие: первое видео на платформе стало символом эпохи видеоконтента

Ровно двадцать лет назад, 23 апреля 2005 года, в сети появилось незаметное 18-секундное видео низкого разрешения под названием Me at the zoo, которое стало началом работы сервиса, впоследствии превратившегося в крупнейшую видеоплатформу в мире YouTube.

На видео соучредитель сайта Джавад Карим рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего, информирует 24 Канал. Смотрите также Как смотреть YouTube в режиме "картинка в картинке" без Premium По современным меркам это видео выглядит абсолютно устаревшим. В нем нет ни профессионального монтажа, ни обработки звука – только 25-летний программист, который восторженно говорит о хоботах слонов. Тогда Карим и не подозревал, что творит историю интернета. Сегодня видео имеет более 335 миллионов просмотров и считается символом рождения YouTube и начала эпохи видеоконтента. Спустя два десятилетия YouTube продолжает развиваться. С тех пор, как все началось с одного человека и нескольких слонов, платформа выросла до более 500 часов нового контента каждую минуту – хотя эти цифры могут быть и выше, ведь официальная статистика не обновлялась уже давно. В 2025 году на YouTube можно найти все: персональные видеоблоги,

музыкальные клипы с миллиардами просмотров,

прямые трансляции,

подкасты,

документальные фильмы,

короткие вертикальные видео. А с недавних пор на YopuTube и в Shorts можно даже распространить ролики созданные с помощью нейросети Google Veo 2. В честь годовщины администрация YouTube добавила ползунок с тортом и изображением слона к видео Me at the zoo, который ведет на канал Карима. Кстати, на его канале до сих пор только одно видео, однако уже 5,34 миллиона подписчиков. В феврале этого года Карим обновил описание видео, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме микропластика. С годами YouTube вырос далеко за пределы обычного видеостриминга. К платформе добавились сервисы YouTube Music, YouTube Kids, YouTube TV, а также платная подписка YouTube Premium. Если в 2005 году стандартным качеством считалось видео в 240p или 360p, то в 2025-м доступны уже 4K, 8K, HDR и даже виртуальная реальность. Реклама стала неотъемлемой частью платформы, однако это не умаляет ее влияния. Хотя YouTube не всегда развивается в направлениях, желаемых для пользователей, важным фактором его роста стало появление коротких вертикальных видео – YouTube Shorts. В определенном смысле, Me at the zoo также соответствует духу этого формата.