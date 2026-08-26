Недорогая подписка на YouTube Premium Lite уже доступна для украинцев

Видеохостинг YouTube начал внедрять в Украине новую подписку Premium Lite. Она предлагает более доступный вариант использования платформы для тех, кто хочет избавиться от рекламы при просмотре видео, но не желает переплачивать за полноценный пакет услуг.

Возможности и финансовые условия бюджетного тарифа

Новое предложение появилось на фоне недавнего роста цен на стандартные тарифы сервиса в Европе. Украинские пользователи отныне могут опробовать упрощенную подписку в течение первого месяца бесплатно, после чего стоимость составит 99 гривен в месяц. В то же время при оформлении подписки через приложение на устройствах Apple цена увеличится до 2,99 доллара США из-за комиссионных сборов платформы, пишет 24 Канал.

План Premium Lite позволяет смотреть большинство обычных видеороликов, авторских программ и подкастов без стандартных рекламных вставок. Пользователи также получили возможность фонового воспроизведения контента и загрузки материалов для просмотра без подключения к сети. На компьютерах сохранение файлов работает в популярных веб-браузерах Chrome, Edge и Opera.

Ключевые ограничения и отличия от стандартного тарифа

Главной особенностью упрощенного тарифа является отсутствие полного доступа к музыкальным возможностям. Подписка не распространяется на сервис YouTube Music, поэтому при просмотре клипов, кавер-версий и танцевальных видео реклама будет по-прежнему появляться. Кроме того, спонсируемые ролики могут появляться в разделе Shorts, на главной странице и в результатах поиска.

Изменение стоимости основных подписок в Украине

Появление бюджетного варианта совпало с существенным подорожанием стандартных тарифных планов. Обычная индивидуальная подписка подорожала с 99 до 179 гривен в месяц. Семейный план для пяти человек отныне стоит 299 гривен вместо 149 гривен, а студенческий тариф вырос с 59 до 109 гривен в месяц.