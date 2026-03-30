YouTube работает с перебоями: пользователи массово жалуются на сбои: пользователи массово жалуются на сбои

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе YouTube. Сервис либо не открывается, либо работает нестабильно, что вызывает волну жалоб в соцсетях и на специализированных платформах.

О сбое в работе YouTube сообщает 24 Канал со ссылкой на данные платформы Downdetector.

Что известно о сбое в YouTube?

Популярная видеоплатформа YouTube столкнулась с техническими проблемами, которые затронули значительную часть пользователей. Судя по количеству репортов пользователей на сайте Downdetector, проблема возникла недавно и все большее количество пользователей сталкиваются с проблемами при загрузке видео.

YouTube переживает массовый сбой / Скроиншот 24 канала с сайта Downdetector

Сбои проявляются по-разному: в некоторых случаях страницы вообще не открываются, в других – видео зависают или не воспроизводятся. Часть пользователей также отмечает, что не могут войти в свои учетные записи или воспользоваться функциями загрузки видео.

Сейчас официальные представители платформы не предоставили детального объяснения причин проблем. В то же время такие ситуации обычно связаны с перегрузкой серверов, техническими обновлениями или внутренними сбоями инфраструктуры.