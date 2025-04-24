YouTube запустил новый интерфейс видеоплеера и разозлил пользователей

YouTube исполнилось 20 лет, поэтому логично, что компания подготовила что-то, чтобы отметить это важное событие. Как выяснили журналисты, одним из сюрпризов стало тестирование нового дизайна видеоплеера, хотя старый был выпущен не так уж и давно. Новый интерфейс очень не понравился пользователям – он меняет расположение некоторых элементов и в целом выглядит иначе.

Новый YouTube

Новый интерфейс по-прежнему имеет кнопки для каждого важного действия. Кнопка "Воспроизведение/Пауза" стала более заметной, за ней следует кнопка "Далее" и отметка времени. После этого появляется новая кнопка разделов. Раньше ее функцию выполняло нажатие на любое свободное место на панели управления, хотя потом область взаимодействия сузили до нажатия на заголовок текущего раздела. Каждый из элементов размещен в собственной округлой капсуле. Если раньше вся нижняя панель была прозрачной, но слегка затемненной, то новая полностью прозрачная, но с темными "островками", на которых расположены блоки кнопок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Кнопка громкости перемещается на другую сторону панели управления плеером, теперь она делит свою капсулу с другими пиктограммами действий, такими как настройки и полноэкранный режим. Субтитры также остались на месте.



Новый дизайн плеера YouTube / Коллаж 24 Канала

Кроме этого, YouTube применил стиль матового стекла для своих меню, используя полупрозрачное размытие, а переключатели теперь имеют серый цвет, а не красный.



Новый дизайн плеера YouTube / Коллаж 24 Канала

Потенциально важным функциональным изменением является регулировка громкости. Кажется, вы больше не можете наводить курсор на ползунок громкости и прокручивать или даже использовать клавиши вверх или вниз, чтобы настроить звук, пишет Neowin, журналисты которого одними из первых получили доступ к новому интерфейсу. Но есть вероятность, что это лишь временный баг. Издание также заявляет, что установка сторонних расширений, таких как Sponsorblock, может повлиять на размещение меню в новом дизайне.

Это никому не нравится

Некоторые пользователи недовольны новым видом плеера. Реакции, которыми делятся в сети, свидетельствуют о значительном разочаровании измененным макетом. Хотя, на первый, взгляд, изменения не такие уж и большие – передвинули несколько кнопок и поместили их на островке – многие все равно считают это ощутимым изменением функциональности. Аудитория поспешила высказать свое недовольство и поставила под сомнение необходимость изменений вообще:

UX-разработчики должны как-то оправдывать свои зарплаты. Пользовательский интерфейс и так был замечательным, но им нужно обосновать, почему Google должен платить им, чтобы они продолжали работать над бессмысленными и плохими обновлениями,

– цитирует один из отзывов источник.

Это не первый случай, когда YouTube вмешивается в свой интерфейс или вносит изменения, которые не нравятся пользователям:

Пожалуй, одним из самых запоминающихся споров относительно интерфейса стало удаление ярко-красной кнопки "Подписаться", которая годами была основным элементом идентичности платформы. Это изменение привело к тому, что броская красная кнопка была заменена на белую или серую кнопку с красным текстом. Этот шаг вызвал удивление, неприязнь и растерянность среди пользователей и создателей, которые считали, что новая кнопка стала менее заметной и не выделяется так же эффективно, как призыв к действию.

Совсем недавно возникли споры относительно более крупных миниатюр на главной странице, а также визуальных изменений, которые меняли местами расположение рекомендаций и блока с заголовком, описанием и комментариями.

Удаление счетчика дизлайков также вызвало значительную негативную реакцию сообщества, как и предыдущие изменения в монетизации, что повлияли на создателей.

Неизвестно, приживется ли этот интерфейс после волны критики. Также неясно, когда Google ожидает его внедрить для всех.