YouTube запустив новий інтерфейс відеоплеєра і розлютив користувачів

YouTube виповнилося 20 років, тож логічно, що компанія підготувала щось, щоб відзначити цю важливу подію. Як з'ясували журналісти, одним із сюрпризів стало тестування нового дизайну відеоплеєра, хоча старий був випущений не так уже й давно. Новий інтерфейс дуже не сподобався користувачам – він змінює розташування деяких елементів і загалом виглядає інакше.

Новий YouTube

Новий інтерфейс, як і раніше, має кнопки для кожної важливої дії. Кнопка "Відтворення/Пауза" стала більш помітною, за нею йде кнопка "Далі" та позначка часу. Після цього з'являється нова кнопка розділів. Раніше її функцію виконувало натискання на будь-яке вільне місце на панелі керування, хоча потім область взаємодії звузили до натискання на заголовок поточного розділу. Кожен з елементів розміщений у власній округлій капсулі. Якщо раніше вся нижня панель була прозорою, але злегка затемненою, то нова повністю прозора, але з темними "острівцями", на яких розташовані блоки кнопок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Кнопка гучності переміщується на інший бік панелі керування плеєром, тепер вона ділить свою капсулу з іншими піктограмами дій, такими як налаштування та повноекранний режим. Субтитри також лишилися на місці.



Новий дизайн плеєра YouTube / Колаж 24 Каналу

Крім цього, YouTube застосував стиль матового скла для своїх меню, використовуючи напівпрозоре розмиття, а перемикачі тепер мають сірий колір, а не червоний.



Новий дизайн плеєра YouTube / Колаж 24 Каналу

Потенційно важливою функціональною зміною є регулювання гучності. Здається, ви більше не можете наводити курсор на повзунок гучності і прокручувати або навіть використовувати клавіші вгору або вниз, щоб налаштувати звук, пише Neowin, журналісти якого одними з перших отримали доступ до нового інтерфейсу. Але є імовірність, що це лише тимчасовий баг. Видання також заявляє, що встановлення сторонніх розширень, таких як Sponsorblock, може вплинути на розміщення меню в новому дизайні.

Це нікому не подобається

Деякі користувачі незадоволені новим виглядом плеєра. Реакції, якими діляться в мережі, свідчать про значне розчарування зміненим макетом. Хоча, на перший, погляд, зміни не такі вже й великі – пересунули кілька кнопок і помістили їх на острівці – багато хто все одно вважає це відчутною зміною функціональності. Аудиторія поспішила висловити своє невдоволення й поставила під сумнів необхідність змін узагалі:

UX-розробники повинні якось виправдовувати свої зарплати. Користувацький інтерфейс і так був чудовим, але їм потрібно обґрунтувати, чому Google має платити їм, щоб вони продовжували працювати над безглуздими і поганими оновленнями,

– цитує один з відгуків джерело.

Це не перший випадок, коли YouTube втручається у свій інтерфейс або вносить зміни, які не подобаються користувачам:

Мабуть, однією з найбільш пам'ятних суперечок щодо інтерфейсу стало видалення яскраво-червоної кнопки "Підписатися", яка роками була основним елементом ідентичності платформи. Ця зміна призвела до того, що помітна червона кнопка була замінена на білу або сіру кнопку з червоним текстом. Цей крок викликав здивування, неприязнь і розгубленість серед користувачів і творців, які вважали, що нова кнопка стала менш помітною і не виділяється так само ефективно, як заклик до дії.

Зовсім недавно виникли суперечки щодо більших мініатюр на головній сторінці, а також візуальних змін, які міняли місцями розташування рекомендацій і блоку з заголовком, описом та коментарями.

Видалення лічильника дизлайків також викликало значну негативну реакцію спільноти, як і попередні зміни в монетизації, що вплинули на творців.

Невідомо, чи приживеться цей інтерфейс після хвилі критики. Також неясно, коли Google очікує його впровадити для всіх.