Загадочный цилиндр на проводах: зачем кабелю это странное утолщение

Почти каждый видел небольшое цилиндрическое утолщение на конце HDMI-кабеля или провода питания. Большинство пользователей считают это частью дизайна или просто игнорируют, однако этот элемент должен выполнять важную роль для стабильности работы электроники. Действительно ли он помогает, рассказываем далее.

Этот необычный цилиндр это ферритовый фильтр и он призван решать вполне реальные инженерные проблемы, связанные с передачей цифрового сигнала и электромагнитной совместимостью устройств, рассказывает 24 Канал.

Как работает этот маленький цилиндр и действительно ли он полезен?

Фритовое сердечник, "ферритовый фильтр", "бед" или "дроссель", несмотря на простой вид имеет далеко не простой состав: это керамический материал, изготовлен из прессованных оксидов железа, никеля и цинка, как отмечает Cadence.



Ферритовый фильтр простой на вид, но очень полезный инструмент / Фото MISUMI

Его основной задачей является защита от "шума". Одна из важных проблем современных кабелей – электромагнитные (EMI) и радиочастотные (RFI) помехи. Кабели HDMI передают данные на сверхвысоких частотах в гигагерцовом диапазоне (технология TMDS).

Задачей фильтра является уловить посторонний "шум" от домашней электроники, линий электропередач, диммеров или сигнализаций. Фильтр также улавливает волны, которые могут мешать другой технике.

На практике ферритовый фильтр работает как магнитный индуктор, создающий барьер для высокочастотного сопротивления. Он действует избирательно: пропускает полезный видео- или аудиосигнал почти без изменений, но поглощает нежелательную энергию помех (обычно выше 10 МГц) и рассеивает ее в виде мизерного количества тепла.

Нужен ли он вам сегодня? На самом деле в обычной квартире отсутствие фильтра вряд ли будет заметно. Современные качественные кабели уже имеют надежное внутреннее экранирование, как рассказывают специалисты в специальной теме на Reddit.

Почему производители продолжают добавлять ферритовые фильтры на провода?

Дело в том, что производители электроники обязаны придерживаться строгих стандартов электромагнитной совместимости (FCC, CE).

Ферритовые сердечники обычно являются дешевым способом соблюдения этих требований. На самом же деле, как мы уже отмечали выше, они не имеют большого влияния на потребительскую электронику в домашних условиях.

Не всегда, но крайне часто именно производители кабелей низкого качества, особенно те, что имеют плохое экранирование, оснащены ферритовыми фильтрами. Такие цилиндры очень часто можно увидеть на HDMI кабелях.

Также такие ферритовые фильтры все еще являются частью многих блоков питания, поскольку они производят гораздо больше электромагнитных помех, чем, скажем, USB-устройства.

Кроме того, ферритовый фильтр становится критически важным в определенных условиях:

В конференц-залах с большим количеством оборудования.

Вблизи линий электропередач или мощных двигателей.

При использовании многих неизолированных проводов одновременно.

В таких "шумных" местах фильтр предотвращает мерцание экрана, статическому треску в динамиках или внезапным исчезновением сигнала.

К тому же ферритовые сердечники лучше работают на параллельных кабелях питания, чем на сверхскоростных интерфейсах вроде USB 3.0 или DisplayPort, которые имеют встроенные средства защиты.

В отличие от маркетингового мифа о "золотых разъемах", ферритовые фильтры – это прагматичное инженерное решение, которое реально работает, хотя и не всегда является обязательным для домашнего использования.