Что такое залипающие клавиши в Windows, как ими пользоваться и в каких случаях они полезны

Многие геймеры знакомы с неожиданным диалоговым окном, которое появляется во время игры после нескольких нажатий Shift. Это залипающие клавиши – инструмент доступности Windows, который помогает людям с ограниченными физическими возможностями использовать сложные комбинации без одновременного удержания кнопок.

Для чего создана функция залипания клавиш?

Большинство пользователей Windows хотя бы раз наталкивались на оповещение о залипающих клавишах. Оно появляется со звуковым сигналом после пятикратного нажатия Shift. Чаще всего это случается случайно во время видеоигр, где эта клавиша используется для бега персонажа. В таких моментах диалоговое окно кажется чрезвычайно раздражающим, и многие закрывают его, даже не прочитав текст, пишет 24 Канал.

На самом деле залипающие клавиши выполняют важную роль для определенной категории пользователей. Эта функция разработана специально для людей с ограниченной подвижностью или тех, кто использует вспомогательные технологии. Обычные пользователи без проблем нажимают комбинации вроде Ctrl+C, Ctrl+V или Ctrl+Alt+Delete, но для некоторых людей одновременное удержание нескольких клавиш становится настоящим вызовом из-за ограниченной ловкости пальцев.

Принцип работы залипания заключается в имитации длительного нажатия. Когда функция активна, система воспринимает отдельные нажатия Ctrl и C как единую комбинацию Ctrl+C. Это делает ее чрезвычайно полезной для людей с инвалидностью, которые не могут использовать клавиатурные сокращения традиционным способом.

Механизм работает с основными клавишами-модификаторами: Shift, Ctrl, Alt и Windows. Пользователи, которые работают одной рукой, имеют проблемы с координацией или испытывают физический дискомфорт при удержании нескольких кнопок, получают возможность выполнять сложные команды поэтапно. Вместо одновременного нажатия всех клавиш в комбинации, они могут делать это последовательно – сначала одну, потом другую.



Функция залипания клавиш может быть полезна в некоторых ситуациях / Фото Freepik

Как намеренно активировать залипание клавиш?

Для активации достаточно нажать Shift пять раз и подтвердить включение в диалоговом окне. Хотя большинству эта функция может не понадобиться, понимание ее назначения помогает воспринимать случайное срабатывание с меньшим раздражением.

Если же залипание клавиш серьезно мешает работе или игре, его можно полностью отключить в настройках Windows. Для этого нужно перейти в раздел "Настройки", затем "Специальные возможности" или "Специальные функции", далее "Клавиатура", найти пункт "Использовать залипание клавиш" и выключить переключатель.

Деактивировать функцию во время работы можно также быстрым нажатием любых двух модификаторов одновременно, например Shift+Ctrl, которые удобно расположены рядом. Система издаст звуковой сигнал в подтверждение отключения режима.