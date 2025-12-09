Що таке залипаючі клавіші у Windows, як ними користуватись і в яких випадках вони корисні

Багато геймерів знайомі з несподіваним діалоговим вікном, яке з'являється під час гри після кількох натискань Shift. Це залипаючі клавіші – інструмент доступності Windows, який допомагає людям з обмеженими фізичними можливостями використовувати складні комбінації без одночасного утримання кнопок.

Для чого створена функція залипання клавіш?

Більшість користувачів Windows хоча б раз натрапляли на сповіщення про залипаючі клавіші. Воно з'являється зі звуковим сигналом після п'ятикратного натискання Shift. Найчастіше це трапляється випадково під час відеоігор, де ця клавіша використовується для бігу персонажа. У таких моментах діалогове вікно здається надзвичайно дратівливим, і багато хто закривають його, навіть не прочитавши текст, пише 24 Канал.

Насправді залипаючі клавіші виконують важливу роль для певної категорії користувачів. Ця функція розроблена спеціально для людей з обмеженою рухливістю або тих, хто використовує допоміжні технології. Звичайні користувачі без проблем натискають комбінації на кшталт Ctrl+C, Ctrl+V або Ctrl+Alt+Delete, але для деяких людей одночасне утримання кількох клавіш стає справжнім викликом через обмежену спритність пальців.

Принцип роботи залипання полягає в імітації тривалого натискання. Коли функція активна, система сприймає окремі натискання Ctrl та C як єдину комбінацію Ctrl+C. Це робить її надзвичайно корисною для людей з інвалідністю, які не можуть використовувати клавіатурні скорочення традиційним способом.

Механізм працює з основними клавішами-модифікаторами: Shift, Ctrl, Alt та Windows. Користувачі, які працюють однією рукою, мають проблеми з координацією або відчувають фізичний дискомфорт при утриманні кількох кнопок, отримують можливість виконувати складні команди поетапно. Замість одночасного натискання всіх клавіш у комбінації, вони можуть робити це послідовно – спочатку одну, потім іншу.



Функція залипання клавіш може бути корисна в деяких ситуаціях / Фото Freepik

Як навмисно активувати залипання клавіш?

Для активації достатньо натиснути Shift п'ять разів і підтвердити увімкнення у діалоговому вікні. Хоча більшості ця функція може не знадобитися, розуміння її призначення допомагає сприймати випадкове спрацювання з меншим роздратуванням.

Якщо ж залипання клавіш серйозно заважає роботі або грі, його можна повністю вимкнути в налаштуваннях Windows. Для цього потрібно перейти до розділу "Налаштування", потім "Спеціальні можливості" або "Спеціальні функції", далі "Клавіатура", знайти пункт "Використовувати залипання клавіш" та вимкнути перемикач.

Деактивувати функцію під час роботи можна також швидким натисканням будь-яких двох модифікаторів одночасно, наприклад Shift+Ctrl, які зручно розташовані поряд. Система видасть звуковий сигнал на підтвердження вимкнення режиму.