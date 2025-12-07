Эта мелкая, но важная настройка поможет вам уменьшить когнитивную нагрузку и сосредоточиться на текущих задачах, не удаляя при этом никаких важных данных или программ, объясняет 24 Канал.

Смотрите также Как усилить сигнал Wi-Fi в квартире: простые и эффективные рекомендации

Многие с теплотой вспоминают времена Windows Me в начале 2000-х, когда громоздкие мониторы были нормой, а пользователи только открывали для себя возможности Paint и Internet Explorer.

В тот период истории ПК размещение иконок непосредственно на рабочем столе было стандартной практикой для быстрого доступа к программам и документам. Эта привычка заполнять экран сеткой ярлыков глубоко укоренилась в сознании пользователей.

Однако в современных реалиях, в частности в Windows 11, потребность в таком подходе значительно уменьшилась. Программы удобно закреплять на панели задач или в меню "Пуск". Несмотря на это, многие инсталляторы сторонних программ продолжают по привычке создавать ярлыки на рабочем столе.

Даже сама Microsoft, которая в последнее время меньше уделяет внимания этому элементу интерфейса, все еще добавляет туда иконки "Корзины", браузера Edge и Windows Spotlight.

Когда экран захламляется через новые инсталляции, обновления и случайные файлы, возникает потребность в "цифровой уборке". Вместо того чтобы удалять ярлыки по одному, существует значительно более простой метод, который позволяет мгновенно скрыть все лишнее, не меняя структуру файлов.

Как быстро убрать рабочий стол?

Чтобы убрать все папки и ярлыки с рабочего стола Windows 11, достаточно нажать правой кнопкой мыши на любом пустом месте, перейти в меню "Вид" и снять галочку с пункта "Отображать пиктограммы рабочего стола". Вернуть все обратно можно, выполнив те же самые действия.



Вот как быстро скрыть все с рабочего стола / Скриншот 24 Канала

Стоит отметить, что такой подход к оптимизации рабочего пространства подходит не всем. Если вы привыкли использовать рабочий стол как временную доску для активных проектов, отключение иконок может быть неудобным. Было бы хорошо иметь для этой функции комбинацию горячих клавиш, однако пока переключение доступно только через контекстное меню.

Действительно ли чистый рабочий стол способствует вашей эффективности?

Сторонники цифрового минимализма считают, что уменьшение количества отвлекающих факторов критически важно для борьбы с когнитивной перегрузкой, пишет Pocket Lint.

В мире, где внимание постоянно распыляется, сокращение "цифрового хлама" помогает преодолеть паралич принятия решений и улучшить концентрацию.

Для достижения максимального эффекта можно комбинировать чистый рабочий стол с другими инструментами цифрового детокса.

Например, ограничивать использование соцсетей с помощью таких решений, как Reef для Android или Unhook для Chrome, использовать лаконичные оболочки типа Olauncher на смартфоне, или программы для фокусировки вроде HazeOver на Mac.

На ПК с Windows 11 простое скрытие иконок становится тем самым маленьким лайфгаком, позволяющим насладиться фоновым изображением и спокойно работать без лишнего шума, сохраняя при этом быстрый доступ к файлам в случае необходимости.