В США запретили DJI: последствия для пользователей могут быть неожиданными

В США официально вступили в силу новые ограничения в отношении продукции DJI, которые влияют на продажи дронов и камер компании. Несмотря на громкие заголовки, действующие владельцы техники не потеряют доступа к своим устройствам, а реальные последствия зависят от того, как именно власти реализуют запрет.

23 декабря 2025 года в США наступил ключевой дедлайн, предусмотренный оборонным бюджетом FY25. Документ требовал провести аудит национальной безопасности в отношении DJI, однако проверку так и не начали. По словам компании, ни одно государственное ведомство не было назначено ответственным за аудит, несмотря на неоднократные обращения со стороны производителя. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также DJI представила дрон с жестовым управлением

Что на самом деле означает запрет DJI для пользователей в США?

В результате DJI, вместе с другими иностранными производителями дронов, внесли в список Federal Communications Commission под названием Covered List. Фактически это означает запрет на сертификацию и вывод новых продуктов DJI на американский рынок.

Для нынешних владельцев техники главная новость положительная: дроны, стабилизаторы, микрофоны и другие устройства не перестанут работать. DJI Mini 4K, DJI Mic 2 или Osmo Mobile 6 можно и в дальнейшем использовать без ограничений. Запрет не предусматривает автоматической блокировки уже проданных продуктов.

Дальнейшие последствия зависят от сценария реализации ограничений. В мягком варианте, который сейчас выглядит наиболее вероятным, DJI не сможет запускать новые модели, ведь они требуют сертификации FCC. В то же время продукты, которые уже прошли сертификацию и находятся в торговых сетях, смогут и дальше продаваться, пока не исчерпаются запасы.

Как пишет TechRadar, более жесткий сценарий предусматривает отзыв действующих сертификатов. В таком случае продукцию DJI немедленно сняли бы с полок магазинов, а новые поставки стали бы невозможными. Даже при таком развитии событий использование уже купленных устройств оставалось бы разрешенным.

Вопрос сервиса выглядит более сложным. По словам руководителя глобальной политики DJI Адама Уэлша, ремонт с использованием импортных запчастей должен оставаться возможным, однако гарантийная замена может усложниться, если новые устройства не удастся завозить в США. Также не исключено ограничение на обновление программного обеспечения или функции подключения в будущем.

Запрет распространяется на весь ассортимент DJI – дроны, стабилизаторы, микрофоны, экшн-камеры и профессиональное оборудование для съемки. Для пользователей, которые построили рабочие процессы вокруг техники DJI, это создает серьезную неопределенность.

В DJI настаивают, что ситуация имеет политическое и экономическую подоплеку. Компания напоминает о многочисленных аудитах с 2017 года, которые не выявили проблем с безопасностью данных, а также о судебном решении, которое отклонило большинство обвинений Министерства обороны США относительно связей DJI с правительством и военными Китая.

Сейчас ситуация остается в режиме ожидания. Запрет действует всего несколько часов, и окончательные правила его применения еще не сформированы.

Почему в США начали расследование относительно безопасности китайских дронов DJI?

Соединенные Штаты начали масштабное расследование, которое ставит под угрозу будущее китайских гигантов на американском рынке. Официально процесс запустили еще 1 июля, но публично о нем объявили только сейчас.

Власти США проверяют, представляет ли зависимость от иностранных дронов угрозу для страны. Основные опасения касаются: Ослабление цепей поставок. Препятствования развитию собственного производства. Риска утечки конфиденциальных данных в правительства других государств. В центре внимания оказались DJI, которая когда-то контролировала более 70% коммерческого рынка дронов в США, и ее конкурент Autel Robotics. Обе компании давно находятся под пристальным вниманием американских законодателей из-за вопросов конфиденциальности данных, вероятные связи с правительством Китая и доминирование на рынке благодаря государственным субсидиям.