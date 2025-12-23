У США заборонили DJI: наслідки для користувачів можуть бути неочікуваними

У США офіційно набули чинності нові обмеження щодо продукції DJI, які впливають на продажі дронів і камер компанії. Попри гучні заголовки, чинні власники техніки не втратять доступу до своїх пристроїв, а реальні наслідки залежать від того, як саме влада реалізує заборону.

23 грудня 2025 року в США настав ключовий дедлайн, передбачений оборонним бюджетом FY25. Документ вимагав провести аудит національної безпеки щодо DJI, однак перевірку так і не розпочали. За словами компанії, жодне державне відомство не було призначене відповідальним за аудит, попри неодноразові звернення з боку виробника. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на CNN.

Що насправді означає заборона DJI для користувачів у США?

У результаті DJI, разом з іншими іноземними виробниками дронів, внесли до списку Federal Communications Commission під назвою Covered List. Фактично це означає заборону на сертифікацію та виведення нових продуктів DJI на американський ринок.

Для нинішніх власників техніки головна новина позитивна: дрони, стабілізатори, мікрофони та інші пристрої не перестануть працювати. DJI Mini 4K, DJI Mic 2 чи Osmo Mobile 6 можна й надалі використовувати без обмежень. Заборона не передбачає автоматичного блокування вже проданих продуктів.

Подальші наслідки залежать від сценарію реалізації обмежень. У м'якому варіанті, який наразі виглядає найімовірнішим, DJI не зможе запускати нові моделі, адже вони потребують сертифікації FCC. Водночас продукти, які вже пройшли сертифікацію та перебувають у торгівельних мережах, зможуть і далі продаватися, поки не вичерпаються запаси.

Як пише TechRadar, жорсткіший сценарій передбачає відкликання чинних сертифікатів. У такому разі продукцію DJI негайно зняли б з полиць магазинів, а нові поставки стали б неможливими. Навіть за такого розвитку подій використання вже куплених пристроїв залишалося б дозволеним.

Питання сервісу виглядає складнішим. За словами керівника глобальної політики DJI Адама Велша, ремонт із використанням імпортних запчастин має залишатися можливим, однак гарантійна заміна може ускладнитися, якщо нові пристрої не вдасться завозити до США. Також не виключено обмеження на оновлення програмного забезпечення або функції підключення в майбутньому.

Заборона поширюється на весь асортимент DJI – дрони, стабілізатори, мікрофони, екшн-камери та професійне обладнання для зйомки. Для користувачів, які побудували робочі процеси навколо техніки DJI, це створює серйозну невизначеність.

У DJI наполягають, що ситуація має політичне та економічне підґрунтя. Компанія нагадує про численні аудити з 2017 року, які не виявили проблем із безпекою даних, а також про судове рішення, яке відхилило більшість звинувачень Міністерства оборони США щодо зв'язків DJI з урядом і військовими Китаю.

Наразі ситуація залишається в режимі очікування. Заборона діє лише кілька годин, і остаточні правила її застосування ще не сформовані.

Чому в США почали розслідування щодо безпеки китайських дронів DJI?

Сполучені Штати почали масштабне розслідування, яке ставить під загрозу майбутнє китайських гігантів на американському ринку. Офіційно процес запустили ще 1 липня, але публічно про нього оголосили лише зараз.

Влада США перевіряє, чи становить залежність від іноземних дронів загрозу для країни. Основні побоювання стосуються: Ослаблення ланцюгів постачання. Перешкоджання розвитку власного виробництва. Ризику витоку конфіденційних даних до урядів інших держав. У центрі уваги опинилися DJI, яка колись контролювала понад 70% комерційного ринку дронів у США, та її конкурент Autel Robotics. Обидві компанії давно перебувають під пильною увагою американських законодавців через питання конфіденційності даних, ймовірні зв'язки з урядом Китаю та домінування на ринку завдяки державним субсидіям.