Новый законопроект предусматривает жесткое регулирование соцсетей для детей на всей территории ЕС

Новая европейская инициатива предусматривает полный запрет на создание аккаунтов в социальных сетях для детей, не достигших 13 лет. Если раньше такие запреты рассматривались и вводились отдельными странами, то теперь это хотят сделать на уровне всего ЕС. Вместо этого законопроект предлагает альтернативу – мини-аккаунты. Что это такое и как будет работать?

Ограниченный доступ и специальные аккаунты под контролем родителей

Европейская комиссия опубликовала новую масштабную законодательную инициативу под названием EU Kids Act. Авторы документа предлагают ввести строгие стандарты безопасности в цифровом пространстве для защиты несовершеннолетних, пишет Neowin.

Для подростков в возрасте 13–15 лет разработчики законопроекта предусмотрели специальный режим пользования. В то время как сами дети не смогут завести страницу в соцсетях, родители получат возможность создавать для них так называемые мини-аккаунты, которые будут привязаны к основной учетной записи одного из взрослых.

Детские профили будут иметь строгие ограничения, в том числе лимит на пользование платформой до одного часа в сутки и минимальные возможности для общения с другими пользователями.

Опекуны смогут блокировать свои смартфоны в специальном защищенном режиме перед тем, как передавать устройства детям. В таком случае дети смогут просматривать только одобренные ресурсы.

Несмотря на сложность реализации, социальные сети должны будут доказать безопасность своих функций. Они будут обязаны предоставлять подробные планы соответствия регуляторам и независимым аудиторам, которые будут направлять отчеты в Еврокомиссию для последующего устранения выявленных нарушений.

Как системы будут проверять реальный возраст пользователей

Для проверки возраста новых пользователей онлайн-платформы будут использовать специальные инструменты, которые обеспечивают конфиденциальность и не требуют биометрических сканов или документов.

В то же время возраст владельцев существующих аккаунтов системы будет оцениваться на основе даты регистрации профиля и информации о банковских картах. В ближайшее время этот законопроект будет подробно проанализирован Европейским парламентом и Радой Европейского Союза.