Обмежений доступ та спеціальні акаунти під наглядом батьків

Нову масштабну законодавчу ініціативу під назвою EU Kids Act опублікувала Європейська Комісія. Автори документа пропонують запровадити суворі стандарти безпеки в цифровому просторі для захисту неповнолітніх, пише Neowin.

Для підлітків віком 13 – 15 років розробники законопроєкту передбачили спеціальний режим користування. У той час, як самі діти не зможуть завести сторінку в соцмережах, батьки отримають можливість створювати для них так звані міні-акаунти, які залишатимуться прив'язаними до основного облікового запису одного з дорослих.

Дитячі профілі матимуть суворі обмеження, серед яких ліміт на користування платформою до однієї години на добу та мінімальні можливості для контакту з іншими користувачами.

Опікуни зможуть блокувати власні смартфони у спеціальному захищеному режимі перед тим, як передавати пристрої дітям. У такому разі діти зможуть переглядати лише схвалені ресурси.

Попри складність реалізації, соціальні мережі муситимуть довести безпеку своїх функцій. Вони будуть зобов'язані подавати детальні плани відповідності регуляторам та незалежним аудиторам, які надсилатимуть звіти до Єврокомісії для подальшого виправлення виявлених порушень.

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Як системи перевірятимуть реальний вік користувачів

Для перевірки віку нових користувачів онлайн-платформи використовуватимуть спеціальні інструменти, які зберігають приватність і не вимагають біометричних сканів або документів.

Водночас вік власників існуючих акаунтів системи оцінюватимуть на основі дати реєстрації профілю та інформації про банківські картки. Найближчим часом цей законопроєкт детально проаналізують Європейський Парламент та Рада Європейського Союзу.