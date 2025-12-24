Китай запрещает интимные переписки: за секстинг в личных теперь можно попасть за решетку

С 1 января 2026 года в Китае вступают в силу строгие изменения в законодательство, которые фактически ставят обмен интимными сообщениями вне закона. Распространение откровенного контента в личных сообщениях теперь будет считаться нарушением "социалистической морали".

Новые правила касаются всех популярных платформ, а за их нарушение предусмотрены суровые штрафы и даже административные аресты, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что стало причиной таких ограничений?

Начиная с нового года, обмен пикантными материалами в мессенджерах, в частности в WeChat и QQ, переходит в категорию административных или даже уголовных правонарушений, сообщает GlobalTimes.

Китайские власти аргументируют это необходимостью ликвидировать "регуляторные пробелы", возникших из-за стремительного развития цифровых способов коммуникации. Хотя официальной целью является борьба с эксплуатацией, закон запрещает обмен интимными кадрами даже по обоюдному согласию сторон.

Наказание за нарушение существенно ужесточили. Теперь вместо предыдущего штрафа в размере около 420 долларов, нарушителям придется заплатить до 700 долларов.

Какие еще наказания ждут пользователей?

Кроме финансовых санкций, предусмотрено арест на срок от 10 до 15 суток. Уже существуют прецеденты применения подобных норм: в провинции Гуандун мужчину признали виновным в нарушении моральных норм за пересылку более 50 видео своим контактам, а администраторы групп в QQ получили приговоры за то, что не остановили распространение подобного материала.

С чего все началось?

Толчком к таким радикальным мерам стал громкий скандал вокруг группы MaskPark в Telegram, где более 100 000 пользователей распространяли фото женщин, сделанные без их ведома. Это спровоцировало масштабные дискуссии о безопасности женщин и гендерном неравенстве в сети.

По мнению исследовательницы Айзи Чанг из Университета Монаш, такое регулирование является важным, поскольку "в онлайн-пространстве женщин часто воспринимают только как объекты".

Однако другие специалисты, в частности Роуз Луцюй из Гонконгского баптистского университета, предостерегают, что размытые формулировки закона дают государству чрезмерные возможности для вмешательства в личную жизнь граждан.