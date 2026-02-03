Испания готовит запрет соцсетей для детей до 16 лет

Испания планирует резко ужесточить правила для социальных сетей. Правительство рассматривает запрет доступа к платформам для детей до 16 лет и готовит закон, который предусматривает персональную ответственность руководителей компаний за язык ненависти и незаконный контент. Инициатива появилась на фоне более широкой европейской дискуссии о влиянии соцсетей и алгоритмов на общество.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство планирует запретить использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет. Параллельно власти готовят закон, который позволит привлекать руководителей платформ к личной ответственности за язык ненависти и распространение незаконного контента. Об этом пишет Reuters.

Почему Испания решила усилить контроль над соцсетями?

По словам Санчеса, дети оказались в цифровой среде, с которой не могут справиться самостоятельно. Он подчеркнул, что государство больше не готово мириться с этой ситуацией, и пообещал защитить несовершеннолетних от того, что назвал "цифровым диким Западом". Выступая на Всемирном саммите правительств в Дубае, премьер также призвал другие европейские страны поддержать подобные ограничения.

Как пишет WSJ, Испания присоединилась к ряду государств, которые пересматривают свою политику в отношении соцсетей. После того как Австралия в декабре стала первой страной в мире, полностью запретила доступ к платформам для детей до 16 лет, более жесткие меры начали обсуждать в Великобритании и Франции. Правительства и регуляторы также все активнее обращают внимание на влияние экранного времени на психическое здоровье и развитие детей.

Санчес сообщил, что Испания вместе с пятью другими европейскими странами создала так называемую "Коалицию цифрово готовых". Ее цель – координация действий и внедрение трансграничного регулирования социальных платформ. Первую встречу коалиции планируют провести в ближайшие дни, однако состав группы официально не раскрывается.

Премьер подчеркнул, что проблема выходит далеко за пределы национальных границ. Ранее он уже публично критиковал владельцев соцсетей, называя их "технокастой" и обвиняя алгоритмы во вреде для общества. На уровне ЕС с начала 2024 года полностью действует Закон о цифровых услугах, который обязывает платформы активнее модерировать контент, хотя критики указывают на риски чрезмерного контроля и цензуры.

Дополнительную остроту дискуссии придало стремительное распространение AI-контента. В частности, резонанс вызвали сообщения о чатботе Grok, который якобы создавал сексуализированные изображения без согласия людей, включая несовершеннолетних. На этом фоне представитель ультраправой партии Vox Пепа Мильян заявила, что предложенные меры могут использоваться для подавления критики власти и контроля за публичным пространством.

Санчес, со своей стороны, сообщил, что уже на следующей неделе правительство внесет законопроект, предусматривающий ответственность руководителей соцсетей за незаконный и токсичный контент. Среди других инициатив – криминализация алгоритмических манипуляций, требование к платформам внедрять реальные механизмы проверки возраста и создание систем для отслеживания языка ненависти онлайн. Прокуратура также рассмотрит возможные нарушения со стороны Grok, TikTok и Instagram.

Запрет для детей планируют реализовать через изменения в действующий законопроект о цифровой защите несовершеннолетних, который сейчас обсуждается в парламенте. Подробностей правительство пока не раскрывает. В то же время опрос Ipsos показывает, что 82% испанцев поддерживают ограничение доступа к соцсетям для детей до 14 лет – против 73% годом ранее.

Подобные меры уже дают ощутимый эффект за рубежом. В Австралии соцсети деактивировали почти 5 миллионов аккаунтов подростков в первые недели после введения запрета, что свидетельствует о масштабе потенциальных изменений и для европейского рынка.