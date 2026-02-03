Іспанія готує заборону соцмереж для дітей до 16 років

Іспанія планує різко посилити правила для соціальних мереж. Уряд розглядає заборону доступу до платформ для дітей до 16 років і готує закон, який передбачає персональну відповідальність керівників компаній за мову ненависті та незаконний контент. Ініціатива з'явилася на тлі ширшої європейської дискусії про вплив соцмереж і алгоритмів на суспільство.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд планує заборонити використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років. Паралельно влада готує закон, який дозволить притягати керівників платформ до особистої відповідальності за мову ненависті та поширення незаконного контенту. Про це пише Reuters.

Чому Іспанія вирішила посилити контроль над соцмережами?

За словами Санчеса, діти опинилися у цифровому середовищі, з яким не можуть впоратися самостійно. Він наголосив, що держава більше не готова миритися з цією ситуацією, і пообіцяв захистити неповнолітніх від того, що назвав "цифровим диким Заходом". Виступаючи на Всесвітньому саміті урядів у Дубаї, прем'єр також закликав інші європейські країни підтримати подібні обмеження.

Як пише WSJ, Іспанія приєдналася до низки держав, які переглядають свою політику щодо соцмереж. Після того як Австралія у грудні стала першою країною у світі, що повністю заборонила доступ до платформ для дітей до 16 років, жорсткіші заходи почали обговорювати у Великій Британії та Франції. Уряди та регулятори також дедалі активніше звертають увагу на вплив екранного часу на психічне здоров'я та розвиток дітей.

Санчес повідомив, що Іспанія разом із п'ятьма іншими європейськими країнами створила так звану "Коаліцію цифрово готових". Її мета – координація дій і впровадження транскордонного регулювання соціальних платформ. Першу зустріч коаліції планують провести найближчими днями, однак склад групи офіційно не розкривається.

Прем'єр наголосив, що проблема виходить далеко за межі національних кордонів. Раніше він уже публічно критикував власників соцмереж, називаючи їх "технокастою" і звинувачуючи алгоритми у шкоді для суспільства. На рівні ЄС із початку 2024 року повністю діє Закон про цифрові послуги, який зобов'язує платформи активніше модерувати контент, хоча критики вказують на ризики надмірного контролю та цензури.

Додаткову гостроту дискусії надало стрімке поширення AI-контенту. Зокрема, резонанс викликали повідомлення про чатбот Grok, який нібито створював сексуалізовані зображення без згоди людей, включно з неповнолітніми. На цьому тлі представниця ультраправої партії Vox Пепа Мільян заявила, що запропоновані заходи можуть використовуватися для придушення критики влади та контролю за публічним простором.

Санчес, зі свого боку, повідомив, що вже наступного тижня уряд внесе законопроєкт, який передбачатиме відповідальність керівників соцмереж за незаконний і токсичний контент. Серед інших ініціатив – криміналізація алгоритмічних маніпуляцій, вимога до платформ впроваджувати реальні механізми перевірки віку та створення систем для відстеження мови ненависті онлайн. Прокуратура також розгляне можливі порушення з боку Grok, TikTok та Instagram.

Заборону для дітей планують реалізувати через зміни до чинного законопроєкту про цифровий захист неповнолітніх, який наразі обговорюється в парламенті. Подробиць уряд поки не розкриває. Водночас опитування Ipsos показує, що 82% іспанців підтримують обмеження доступу до соцмереж для дітей до 14 років – проти 73% роком раніше.

Подібні заходи вже дають відчутний ефект за кордоном. В Австралії соцмережі деактивували майже 5 мільйонів акаунтів підлітків у перші тижні після запровадження заборони, що свідчить про масштаб потенційних змін і для європейського ринку.