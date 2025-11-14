Ракета Джеффа Безоса провела знаковое испытание и теперь может полететь к Марсу

Blue Origin совершила второй полет ракеты New Glenn и впервые вывела на орбиту полезный груз - пару спутников миссии Escapade, которые будут направляться к Марсу. Компания также впервые успешно вернула первую ступень на морскую платформу, сделав важный шаг к многоразовому использованию ракеты.

Blue Origin, компания, основанная Джеффом Безосом, провела знаковый запуск ракеты New Glenn – первого большого испытания, в котором она вывела на орбиту клиентский груз. Старт состоялся с базы Космических сил США на мысе Канаверал, где ракета о 16:00 по восточному времени поднялась с двумя спутниками NASA для миссии Escapade. Эти аппараты должны отправиться к Марсу после длительного путешествия через точку Лагранжа L2. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Смотрите также Новая космическая мечта Джеффа Безоса масштабнее, чем все, что предлагает Илон Маск

Что произошло во время миссии Blue Origin?

Сначала запуск планировали на воскресенье, но но из-за плотной облачности его перенесли. Blue Origin также пришлось согласовывать новое окно запуска с FAA, поскольку из-за правительственного шатдауна действовал временный запретный режим на большинство дневных стартов.

Миссия Escapade – это первый случай, когда New Glenn получила на борт коммерческий груз. Во время дебютного полета в январе ракета несла только демонстрационные технологии, созданные Blue Origin. Тогда компания не сумела вернуть первую ступень – двигатели не перезапустились должным образом. На этот раз таких проблем не возникло: ступень успешно села на морскую баржу Jacklyn, названную в честь матери Безоса.

Как и главный конкурент SpaceX, Blue Origin делает ставку на частичное многоразовое использование ракеты, что должно снизить затраты и усилить позиции на рынке. Хотя возвращение бустера не является основной целью полета, компания называет эту часть критической для будущей бизнес-модели. Именно поэтому в течение последних десяти месяцев инженеры дорабатывали конструкцию New Glenn.

Пара спутников Escapade направляется к точке Лагранжа L2 – места в космосе, где гравитация позволяет аппаратам долго удерживаться с минимальными затратами топлива. В 2026 году, когда откроется следующее окно для полета к Марсу, они покинут L2, пролетят возле Земли и отправятся к Красной планете. Марсианской орбиты аппараты достигнут в сентябре 2027 года.

Только после этого миссия начнет свою научную программу под руководством Университета Калифорнии в Беркли. Исследователи планируют изучать атмосферу Марса, чтобы выяснить, как планета потеряла свою густую оболочку и какие условия ждут будущих астронавтов. Спутники будут осуществлять одновременные измерения на высотах от 160 до 10 000 километров, что поможет проследить процессы в верхних слоях атмосферы и магнитосфере.

Escapade входит в программу NASA SIMPLEx, которая поддерживает создание малых и недорогих аппаратов для исследования далеких планет. Ее бюджет не превышает 100 миллионов долларов – в несколько раз меньше, чем у типичных марсианских миссий NASA стоимостью 300–600 миллионов.

Что известно о новом полете в космос конкурента Starship от Джеффа Безоса?

Blue Origin планирует второй запуск своей сверхтяжелой ракеты New Glenn. Старт запланирован на 9 ноября с мыса Канаверал во Флориде. На этот раз ракета доставит в космос аппараты NASA, направляющиеся к Марсу, а также технологический спутник компании Viasat.

Хотя сначала компания обещала повторный запуск еще весной, график несколько раз переносили. По словам представителей Blue Origin, этот раз подготовка проходит особенно тщательно, ведь на борту будут грузы коммерческих клиентов. Главным из них станет миссия NASA – двойной космический аппарат ESCAPADE, предназначен для исследования Марса. Также ракета доставит в космос технодемонстратор компании Viasat.