Лучшие зарядные станции для домашней техники: что выбрать, чтобы не жалеть

Современный рынок портативных систем питания прошел стремительную эволюцию от нишевых аксессуаров для кемпинга до сложных узлов энергообеспечения, способных поддерживать жизнедеятельность жилища во время длительных отключений света. Переход на новые типы батарей и внедрение полупроводников нового поколения создали условия для появления настоящих лидеров в среднем сегменте мощности.

Какие модели лучше всего справятся с потребностями современного дома?

Сегодня портативная зарядная станция для дома является высокотехнологичным устройством, объединяющим в себе инвертор чистой синусоиды, интеллектуальную систему управления батареями и модули для интеграции в "умный дом". В наиболее востребованном сегменте сформировался треугольник лидеров: EcoFlow RIVER 3 в своих трех модификациях, Anker SOLIX C800 Plus и Bluetti AC70, пишет 24 Канал.

Каждый из этих производителей предлагает уникальные инженерные решения, основанные на различных приоритетах – от скорости переключения источника бесперебойного питания (ИБП) до физической выносливости устройства.

EcoFlow

EcoFlow RIVER 3, в частности максимальная модификация Max Plus, представляет новое поколение устройств, где основной акцент сделан на миниатюризацию и модульность. Эта система фактически состоит из базового блока RIVER 3 Plus емкостью 286 ватт-часов и расширительного модуля EB600 на 572 ватт-часа.

Такая архитектура позволяет пользователю использовать как легкий блок для кратковременных задач, так и полную сборку емкостью 858 ватт-часов для длительных отключений. Если дополнительный блок разрядился, можно подключить новый, который вы самостоятельно докупите его.

Ключевой инновацией модели является технология X-GaNPower на основе нитрида галлия, которая радикально повышает энергоэффективность при работе с маломощными приборами. Это позволяет RIVER 3 Max Plus работать до двух раз дольше при питании устройств до 100 ватт, что обеспечивает до 35 часов работы стандартного WiFi роутера.

Также модель демонстрирует профессиональный стандарт ИБП со скоростью переключения менее 10 миллисекунд, что является критичным для стабильной работы серверов и компьютеров.

Модель предлагает быструю зарядку и технологию LiFePO4 (литий-железо-фосфат), который обеспечивает более 3000 циклов зарядки с сохранением 80% емкости.



EcoFlow RIVER 3 / Фото EcoFlow

Anker

Anker SOLIX C800 Plus фокусируется на промышленной надежности и универсальности. Эта модель выделяется мощным инвертором на 1200 ватт и уникальным дизайном корпуса Unibody, что защищает внутренние компоненты от вибраций и ударов.

Одной из самых интересных особенностей версии "Plus" является встроенная ниша под верхней крышкой, где хранятся два водонепроницаемые светодиодные фонари и телескопическая стойка. Фонари автоматически заряжаются внутри станции и имеют три режима работы: направленный луч, рассеянный свет и режим свечи.

Технология SurgePad позволяет этой станции питать приборы мощностью до 1600 ватт, что делает ее пригодной для электрочайников или обогревателей.

Благодаря системе HyperFlash устройство заряжается до 100 процентов емкости всего за 58 минут.



Anker SOLIX C800 Plus / Фото Anker

Bluetti

Bluetti AC70 способна выдерживать значительные пусковые токи. Имея инвертор на 1000 ватт постоянной мощности, она поддерживает режим Power Lifting, что позволяет кратковременно поднимать нагрузку до 2000 ватт. Это делает модель идеальным выбором для запуска приборов с электродвигателями, таких как компрессоры холодильников.

В базовой комплектации она оснащена аккумулятором емкостью 768 ватт-часов на базе технологии LiFePO4. Также устройство поддерживает гибридное расширение емкости с помощью дополнительной батареи B80, что позволяет суммарно получить более 1500 ватт-часов энергии.

AC70 предлагает 7 универсальных выходов для подключения различных устройств:

2 розетки переменного тока 230В.

2 порта USB-C с Power Delivery до 100 ватт.

2 порта USB-A по 12 ватт.

1 автомобильный порт 12В/10А.

Беспроводная зарядка 15 ватт.

Одной из самых выдающихся особенностей является технология турбо-зарядки мощностью 850 – 950 ватт которая позволяет зарядить станцию от 0% до 80% всего за 45 минут. От обычной электросети полная зарядка занимает около 1,5 часа.

Bluetti AC70 является абсолютным лидером в сфере солнечной генерации, поддерживая вход до 500 ватт, что позволяет полностью зарядить станцию от солнца всего за 2 часа при оптимальных условиях, если вы имеете солнечные панели.

Здесь также есть функция бесперебойного питания (UPS) ,которая обеспечивает автоматическое переключение на питание от батареи за 20 миллисекунд в случае отключения электроэнергии, что защищает ваши устройства от перебоев.



Bluetti AC70 / Фото Bluetti

Что по шуму?

Анализ акустических параметров показывает, что EcoFlow RIVER 3 Max Plus является самой тихой моделью благодаря меньшему тепловыделению компонентов GaN. Уровень шума вентиляторов здесь не превышает 30 децибел.

Anker SOLIX C800 Plus также демонстрирует низкий уровень шума, однако становится более громкой в режиме сверхбыстрой зарядки.

Bluetti AC70 при интенсивных нагрузках создает шум около 45 децибел.

Удобное приложение

Все три станции поддерживают управление через мобильные приложения. Например, EcoFlow предлагает гибкие настройки лимитов заряда и оповещения о состоянии сети, а Bluetti предоставляет настройки режимов Eco / Turbo и других параметров работы.