Зарядные станции на 2 киловатта: какие модели стоит рассмотреть для ежедневного использования

Портативные зарядные станции объемом около 2 киловатт стали популярным решением для резервного питания для тех, у кого дома много мощной техники. Хотя наибольшей популярностью пользуются станции на 500 – 600 ватт-часов, их хватает только на питание небольших устройств, таких как ноутбук, телефон и освещение.

Версии на 2 киловатт и более способны обеспечить работу холодильника, электроинструментов, бытовой техники и одновременно зарядить несколько гаджетов. Поэтому выбор модели в значительной степени зависит от емкости аккумулятора и того, сколько энергии и для чего вам нужно, пишет 24 Канал.

Какие модели станций заслуживают внимания?

Портативные станции этого класса обычно оснащены литий-железо-фосфатными аккумуляторами, которые выдерживают тысячи циклов зарядки. Большинство моделей поддерживает несколько способов пополнения энергии – от обычной розетки, автомобильного прикуривателя или солнечных панелей. Рассмотрим шесть вариантов, которые отличаются характеристиками и функционалом.

BLUETTI Premium 200 V2 предлагает емкость 2073 ватт-часов и постоянную отдачу 2600 ватт. Модель оборудована четырьмя розетками переменного тока, двумя портами USB-C, двумя обычными USB и разъемом прикуривателя. Аккумулятор рассчитан на 6000 циклов использования. Станция поддерживает управление через мобильное приложение, что позволяет контролировать состояние заряда и настройки дистанционно. Конструкция предусматривает удобные ручки для переноски.

EcoFlow E2000 имеет емкость 2048 ватт-часов и способна отдавать 2300 ватт постоянно. Особенность этой модели – возможность быстрой зарядки до 80 процентов за 45 минут от сети. Предусмотрена опция расширения емкости через подключение дополнительных аккумуляторных блоков. Устройство оснащено несколькими типами выходов, включая USB-C, USB-A, разъемами постоянного тока и прикуривателем. Через фирменное приложение можно отслеживать температуру, уровень заряда и текущее потребление энергии.

Anker 767 PowerHouse выделяется наличием колес и телескопической ручки, что облегчает транспортировку. Емкость составляет 2048 ватт-часов при мощности 2400 ватт. Модель имеет три розетки переменного тока, три порта USB-C (один из которых выдает 100 ватт), два USB-A и два автомобильных разъема. Встроенный фонарик и информативный дисплей добавляют удобства при использовании в полевых условиях. Поддерживается зарядка от солнечных панелей и автомобильной сети.

EcoFlow DELTA 3 Max рассчитана на 2048 ватт-часов с постоянной отдачей 2400 ватт. Станция заряжается до полного уровня примерно за час от сетевой розетки. Предусмотрена функция бесперебойного питания, защищающая подключенные приборы от внезапных отключений электроэнергии. Аккумулятор выдерживает около 4000 циклов до заметной потери емкости. Среди выходов – четыре розетки переменного тока, порты USB-C и USB-A, разъемы постоянного тока и XT60 для солнечных панелей.

BLUETTI AC200PL предлагает немного большую емкость – 2304 ватт-часа при той же мощности 2400 ватт. Особенность модели – две зоны для беспроводной зарядки смартфонов и других совместимых устройств. Зарядка от сети занимает около полутора часов, от солнечных панелей – примерно два с половиной часа. Станция оснащена MPPT-контроллером для эффективного использования солнечной энергии. Предусмотрена функция бесперебойного питания и удобный дисплей с индикацией параметров работы.

EcoFlow DELTA 2 Max имеет емкость 2048 ватт-часов с возможностью расширения до 6 киловатт-часов через подключение дополнительных батарей. Постоянная мощность – 2400 ватт, пиковая может достигать 4800 ватт, что позволяет запускать приборы с высокими пусковыми токами. Модель насчитывает 13 выходов различных типов: четыре розетки переменного тока, четыре USB-A, два USB-C, несколько разъемов постоянного тока и прикуриватель. Поддерживается управление через приложение и режим бесперебойного питания.

Учтите это при выборе станции

При выборе портативной станции стоит учитывать несколько факторов. Емкость аккумулятора определяет, как долго будут работать подключенные приборы. Для длительного резервного питания лучше выбирать модели с емкостью от 2000 ватт-часов. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы безопаснее, долговечнее и лучше выдерживают низкие температуры по сравнению с другими типами.

Мощность (ватты) отвечает за то, сколько устройств одновременно вы можете подключить. Просто добавьте мощность всех ваших приборов и узнаете, сколько ватт вам нужно. Но не забудьте учесть пиковую мощность на момент запуска. Приборы с электродвигателями или компрессорами, например холодильники, стиральные машины, насосы, кондиционеры, требуют значительно большей пусковой мощности при включении, чем во время работы, чтобы преодолеть инерцию и начальное сопротивление. Это явление, известно как пусковой ток, может в 3 – 10 раз превышать номинальную мощность.

Количество и типы портов должны соответствовать потребностям. Для бытовой техники понадобятся розетки переменного тока, для ноутбуков – порты USB-C с высокой мощностью, для автомобильных аксессуаров – прикуриватель. Скорость зарядки важна при регулярном использовании – современные модели восполняются за один-два часа от сети. Если планируется использование солнечных панелей, полезна поддержка MPPT-контроллера и высокая входная мощность.

Габариты и вес влияют на мобильность. Некоторые станции весят 25 – 30 килограммов, что приемлемо для стационарного использования, но неудобно для частых перемещений. Модели с колесами, ручками и компактным корпусом легче транспортировать. Дополнительный функционал вроде дисплеев, приложений для управления, режима бесперебойного питания или беспроводной зарядки может оказаться полезным, но не всегда оправдывает более высокую цену.