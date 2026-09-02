Apple обнародовала размер заработной платы нового гендиректора Джона Тернуса и бывшего CEO Тима Кука

Компания Apple раскрыла суммы, которые выплатит Джону Тернусу и бывшему руководителю Тиму Куку. Эта информация появилась в официальном отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Новые суммы выплат удивили аналитиков рынка технологий.

Сколько будут зарабатывать топ-менеджеры Apple

Согласно официальным документам, Рада установила для нового генерального директора Джона Тернуса целевую компенсацию в размере 58 миллионов долларов. Эта сумма состоит из годового оклада и акций компании. Ранее Тернус занимал должность старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения, где его годовой доход вместе с бонусами составлял примерно 25 миллионов долларов, пишет 9to5Mac.

Сколько и за что заработает Тернус

Новый контракт Джона Тернуса на 2027 финансовый год предусматривает базовую заработную плату в размере 3 миллионов долларов в год. Остальную сумму, а именно 55 миллионов долларов, руководитель получит в виде ценных бумаг.

При этом 75 процентов этих акций, что соответствует 41 миллиону 250 тысячам долларов, зависят от финансовых успехов компании на рынке. Остальные 25 процентов, то есть 13 миллионов 750 тысяч долларов, он будет получать равными частями каждые шесть месяцев в течение четырех лет.

Кроме того, за часть 2026 года на новой должности он дополнительно получит 2 миллиона 500 тысяч долларов.

Сколько заплатят Тиму Куку

Между тем бывший руководитель Тим Кук также подписал выгодное соглашение в качестве исполнительного председателя Рады директоров. Его целевое вознаграждение на 2027 год составит 47 миллионов долларов. Новый оклад Кука составит 2 миллиона долларов в год, а еще 45 миллионов долларов он получит в виде акций.

Половина этих ценных бумаг также привязана к рыночным успехам компании, а другая половина будет начисляться в течение четырех лет. Несмотря на смену роли, Кук сохранит значительное влияние, ведь он сосредоточится на отношениях компании с президентом Трампом и правительством Китая.

В 2025 году общий доход Тима Кука на посту генерального директора составил почти 74,3 миллиона долларов.