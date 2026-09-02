Скільки зароблятимуть топ-менеджери Apple

Згідно з офіційними документами, рада директорів встановила для нового генерального директора Джона Тернуса цільову компенсацію у розмірі 58 мільйонів доларів. Ця сума складається з річного окладу та акцій компанії. Раніше Тернус працював на посаді старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення, де його річний дохід разом із бонусами становив приблизно 25 мільйонів доларів, пише 9to5Mac.

Скільки і за що заробить Тернус

Новий контракт Джона Тернуса на 2027 фіскальний рік передбачає базову заробітну плату у розмірі 3 мільйони доларів на рік. Решту суми, а саме 55 мільйонів доларів, керівник отримає у вигляді цінних паперів.

При цьому 75 відсотків цих акцій, що дорівнює 41 мільйону 250 тисячам доларів, залежать від фінансових успіхів компанії на ринку. Решту 25 відсотків, тобто 13 мільйонів 750 тисяч доларів, він отримуватиме рівними частинами кожні шість місяців протягом чотирьох років.

Крім того, за частину 2026 року на новій посаді він додатково отримає 2 мільйони 500 тисяч доларів.

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Скільки заплатять Тіму Куку

Тим часом колишній керівник Тім Кук також підписав вигідну угоду на посаді виконавчого голови ради директорів. Його цільова компенсація на 2027 рік складе 47 мільйонів доларів. Новий оклад Кука становитиме 2 мільйони доларів на рік, а ще 45 мільйонів доларів він отримає у вигляді акцій.

Половину цих паперів також прив'язали до ринкових успіхів компанії, а іншу половину нараховуватимуть протягом чотирьох років. Попри зміну ролі, Кук збереже значний вплив, адже він зосередиться на відносинах компанії з президентом Трампом та урядом Китаю.

У 2025 році загальний дохід Тіма Кука на посаді генерального директора становив майже 74,3 мільйона доларів.