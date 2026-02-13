Резервное копирование и облако: что спасает файлы во время блэкаута

Внезапные отключения электричества, вызванные обстрелами российских войск по энергетической инфраструктуре, создают риски для цифровой информации. В таких условиях регулярное резервное копирование и использование облачных сервисов помогают сохранить важные файлы, проекты и фото даже при потере питания или повреждении устройств.

Из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины качество и стабильность питания значительно ухудшились, что приводит к частым аварийным отключениям света и перебоям в работе цифровых систем. Например, массированные ракетные удары и киберфизические атаки по объектам критической инфраструктуры заставляют не только думать о безопасности коммуникаций, но и о защите собственной информации на устройствах во время отключений света или падения систем из-за перепадов напряжения.

Как не потерять файлы в условиях блэкаутов и войны?

В таких ситуациях первым шагом должно стать настроенное резервное копирование. Правило 3–2–1 говоритдержите три копии данных на двух разных носителях, и по меньшей мере одна копия должна быть вне вашего основного устройства – например на внешнем жестком диске или другом компьютере. Как пишет The Atlantic Council.

Это позволяет не потерять файлы, если ваше локальное устройство сломается или будет повреждено во время скачка напряжения.

Еще более надежный уровень защиты – резервные копии в облаке. Облачные сервисы синхронизируют ваши файлы с удаленными серверами и сохраняют их в безопасной среде. Даже если ваш компьютер выключится или пострадает от сбоя, вы сможете восстановить свои данные на другом устройстве после восстановления доступа к интернету. Сервисы вроде Dropbox, Google Drive, iCloud или OneDrive позволяют автоматически создавать копии документов, фото и других важных файлов, сохраняя историю версий и минимизируя риск случайной потери.

Кроме того, облачные резервные копии защищают данные не только от физических сбоев, но и от вредоносных программ или атак шифровальщиков. Функции версионирования и шифрования в облаке позволяют восстанавливать предыдущие версии файлов и защищать их от несанкционированного доступа, что особенно важно в военное время, когда киберугрозы растут.

Как пишет Power Eng, технические средства также могут помочь в ситуации отключений. Бесперебойники (UPS) дают несколько минут для корректного завершения работы компьютера или переноса данных на другое хранилище. Это особенно актуально во время внезапных блэкаутов, когда нет времени на ручное сохранение файлов. И хотя локальный UPS не заменяет облачное резервное копирование, он смягчает последствия внезапного отключения.

Также важно следить за безопасностью доступа к вашим облачным аккаунтам. Установка двухфакторной аутентификации и использование надежных паролей дополнительно защищает данные от взлома, даже если устройство окажется уязвимым при отключении питания.

Комплексный подход – сочетание локальных бэкапов, облачных сервисов и технических средств защиты питания – поможет минимизировать риски потери данных в периоды частых отключений света и повышенных угроз, связанных с войной.