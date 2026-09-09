Високосную секунду могут отменить и ввести високосный час из-за ускорения вращения Земли

Ученые планируют отказаться от високосной секунды гораздо раньше, чем предполагалось. Это связано с тем, что в последние годы наша планета стала вращаться немного быстрее.

Почему возникла необходимость в изменении времени

Как сообщает издание IFLScience, солнечные сутки длятся 24 часа, что соответствует одному полному обороту Земли вокруг своей оси. Для людей этот отрезок времени кажется максимально точным, однако высокоточная техника фиксирует минимальные физические отклонения. Без постоянной корректировки часы в компьютерных системах постепенно рассинхронизируются.

С 1970-х годов специалисты решали эту проблему путем добавления високосной секунды, чтобы согласовать атомные часы с вращением планеты. В такие дни, обычно 30 июня или 31 декабря, на часах можно было увидеть необычное время 23:59:60. С момента первого введения этого механизма в 1972 году ученые добавляли секунду 27 раз.

Неожиданный скачок скорости нашей планеты

На протяжении нескольких миллиардов лет вращение Земли в целом замедлялось из-за гравитационного взаимодействия с Луной. Однако внутренние процессы внутри планеты вызывают колебания скорости. Начиная с 2015 года, Земля неожиданно ускорила свое движение.

Все високосные секунды до 2016 года были положительными, то есть к общему времени просто добавляли одну секунду. Из-за ускорения вращения планеты возникла необходимость впервые в истории использовать отрицательную високосную секунду. Для цифровых систем это оказалось серьезной проблемой, ведь удалить секунду из настроек программного обеспечения гораздо сложнее, чем добавить ее.

Отмена секунд и идея високосного часа

Международное бюро мер и весов соберется на заседание недалеко от Парижа с 13 по 15 октября. Ранее эксперты планировали окончательно отменить високосную секунду к 2035 году, однако из-за новых данных это решение может быть принято уже в следующем месяце.

Отмена корректирующих секунд не остановит расхождение между вращением планеты и атомным временем. Ученые из издания Scientific American отмечают, что специалисты рассматривают альтернативное предложение, а именно введение "високосного часа".

Согласно этой идее, ученые будут ждать, пока накопится 3 600 секунд расхождения, после чего добавят целый час за один раз. Учитывая динамику изменений, человечеству не придется беспокоиться о такой корректировке еще несколько тысячелетий. В настоящее время Международное бюро мер и весов уделяет особое внимание измерению времени, ведь технологический прорыв в создании оптических атомных часов позволил достичь точности, превосходящей возможности обычных атомных устройств.