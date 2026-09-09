Чому виникла потреба змінювати час

Як повідомляє видання IFLScience, сонячна доба триває 24 години, що відповідає одному повному оберту Землі навколо своєї осі. Для людей цей відрізок здається максимально точним, проте високоточна техніка відчуває мінімальні фізичні відхилення. Без постійного коригування годинники у комп'ютерних системах поступово розсинхронізовуються.

З 1970-х років фахівці вирішували цю проблему шляхом додавання високосної секунди, щоб узгодити атомні годинники з обертанням планети. У такі дні, зазвичай 30 червня або 31 грудня, на годинниках можна було побачити незвичний час 23:59:60. З моменту першого введення цього механізму в 1972 році науковці додавали секунду 27 разів.

Несподіваний стрибок швидкості нашої планети

Упродовж кількох мільярдів років обертання Землі загалом сповільнювалося через гравітаційну взаємодію з Місяцем. Однак внутрішні процеси всередині планети спричиняють коливання швидкості. Починаючи з 2015 року, Земля несподівано прискорила свій рух.

Усі високосні секунди до 2016 року були позитивними, тобто до загального часу просто додавали одну секунду. Через прискорення обертання планети виникла необхідність уперше в історії задіяти від'ємну високосну секунду. Для цифрових систем це виявилося значною проблемою, адже вилучити секунду з налаштувань програмного забезпечення набагато складніше, ніж додати її.

Скасування секунд та ідея високосної години

Міжнародне бюро мір і ваг збереться на засідання поблизу Парижа з 13 по 15 жовтня. Раніше експерти планували остаточно ліквідувати високосну секунду до 2035 року, проте через нові дані це рішення можуть ухвалити вже наступного місяця.

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Скасування коригувальних секунд не зупинить розходження між обертанням планети та атомним часом. Науковці з видання Scientific American зазначають, що фахівці розглядають альтернативну пропозицію, а саме введення "високосної години".

Згідно з цією ідеєю, науковці чекатимуть, поки накопичиться 3 600 секунд розходження, після чого додадуть усю годину за один раз. Ураховуючи динаміку змін, людству не доведеться хвилюватися про таке коригування ще кілька тисячоліть. Наразі Міжнародне бюро мір і ваг приділяє особливу увагу вимірюванню часу, адже технологічний прорив у створенні оптичних атомних годинників дозволив досягти точності, яка перевищує можливості звичайних атомних пристроїв.