Озера Амазонки превратились в "горячую ванну" и убили сотни дельфинов

В 2023 году в результате сильной засухи температура в озерах Амазонки поднялась до 41 °C, превратив их в настоящие горячие ванны. Экстремальная жара привела к массовой гибели более 300 дельфинов, тысяч рыб и других водных животных. Ученые называют это следствием климатического кризиса и предупреждают: такие катастрофы могут повторяться все чаще.

Ученые из Института устойчивого развития Мамируа в Бразилии, среди которых гидролог Аян Фляйшман, исследовали данные спутников и прямые измерения во время засухи 2023 года. Они выяснили, что катастрофа стала результатом сочетания нескольких факторов: мелководья, отсутствия ветра, одиннадцати дней без облаков, очень высокой солнечной радиации и мутной воды, которая сильнее поглощала тепло. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Смотрите также Ледяное сердце Антарктиды нагревается быстрее, чем считалось

Почему озера Амазонки стали смертельными ловушками?

В отдельных водоемах температура превысила 37 °C, а в бразильском озере Тефе достигла 41 °C - выше, чем в горячей ванне. В таких условиях животные не выдерживали резких колебаний температуры - до 13 градусов за короткий период. Биологи объясняют, что при 41 °C у рыб просто останавливается обмен веществ, ферменты перестают работать, и они погибают.

Всемирный фонд дикой природы сообщил, что только за неделю погибло около 10% популяции местных дельфинов - 130 розовых речных дельфинов (Inia geoffrensis) и 23 тукукси (Sotalia fluviatilis), оба вида находятся под угрозой исчезновения. Общее количество погибших дельфинов возросло до 330.

Ученые связывают аномальную засуху с сочетанием глобального потепления, нагрева океанов - особенно Северной Атлантики - и влиянием Эль-Ниньо. Исследование также показало, что средняя температура воды в озерах Амазонки растет на 0,6 °C каждое десятилетие с 1990 года.

Экологи предупреждают, что эти явления свидетельствуют о системные климатические сдвиги, которые нельзя решить только на региональном уровне. Без глобального сокращения использования ископаемого топлива человечество и в дальнейшем будет уничтожать экосистемы, от которых зависит сама жизнь на планете.

Почему генсек ООН предупредил о неизбежной климатической катастрофе?

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что мир оказался на грани климатической катастрофы. Он назвал превышение глобальной температуры на 1,5 градуса по Цельсию "красной линией для человечества" и призвал лидеров к немедленным действиям.

Он подчеркнул, что нужна радикальная смена подходов, чтобы ограничить масштабы и продолжительность этого превышения и как можно скорее его уменьшить. Даже кратковременное превышение этого предела, по его словам, приведет к значительно большим разрушениям и затратам для всех государств.