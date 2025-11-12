Озера Амазонки перетворилися на "гарячу ванну" і вбили сотні дельфінів

У 2023 році внаслідок сильної посухи температура в озерах Амазонки піднялася до 41 °C, перетворивши їх на справжні гарячі ванни. Екстремальна спека спричинила масову загибель понад 300 дельфінів, тисяч риб і інших водних тварин. Вчені називають це наслідком кліматичної кризи та попереджають: такі катастрофи можуть повторюватися все частіше.

Науковці з Інституту сталого розвитку Маміруа в Бразилії, серед яких гідролог Аян Фляйшман, дослідили дані супутників і прямі вимірювання під час посухи 2023 року. Вони з’ясували, що катастрофа стала результатом поєднання кількох факторів: мілководдя, відсутності вітру, одинадцяти днів без хмар, дуже високої сонячної радіації та каламутної води, яка сильніше поглинала тепло. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science.

Чому озера Амазонки стали смертельними пастками?

В окремих водоймах температура перевищила 37 °C, а у бразильському озері Тефе сягнула 41 °C — вище, ніж у гарячій ванні. У таких умовах тварини не витримували різких коливань температури — до 13 градусів за короткий період. Біологи пояснюють, що при 41 °C у риб просто зупиняється обмін речовин, ферменти перестають працювати, і вони гинуть.

Світовий фонд дикої природи повідомив, що лише за тиждень загинуло близько 10% популяції місцевих дельфінів — 130 рожевих річкових (Inia geoffrensis) і 23 тукуксі (Sotalia fluviatilis), обидва види перебувають під загрозою зникнення. Загальна кількість загиблих дельфінів зросла до 330.

Науковці пов’язують аномальну посуху з поєднанням глобального потепління, нагрівання океанів — особливо Північної Атлантики — та впливом Ель-Ніньйо. Дослідження також показало, що середня температура води в озерах Амазонки зростає на 0,6 °C кожне десятиліття з 1990 року.

Екологи попереджають, що ці явища свідчать про системні кліматичні зрушення, які не можна вирішити лише на регіональному рівні. Без глобального скорочення використання викопного палива людство й надалі буде знищувати екосистеми, від яких залежить саме життя на планеті.

Чому генсек ООН попередив про неминучу кліматичну катастрофу?

Генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив, що світ опинився на межі кліматичної катастрофи. Він назвав перевищення глобальної температури на 1,5 градуса за Цельсієм "червоною лінією для людства" і закликав лідерів до негайних дій.

Він підкреслив, що потрібна радикальна зміна підходів, аби обмежити масштаби і тривалість цього перевищення та якомога швидше його зменшити. Навіть короткочасне перевищення цієї межі, за його словами, призведе до значно більших руйнувань і витрат для всіх держав.